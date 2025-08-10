De Miñaur cae a la primera en Cincinnati y Gauff y Swiatek avanzan

El tenista australiano Alex de Miñaur, reciente campeón del torneo de Washington, fue eliminado este domingo en su debut en el Masters 1000 de Cincinnati, donde Coco Gauff superó su estreno e Iga Swiatek avanzó directamente a octavos de final por retirada de Marta Kostyuk.

Unas horas antes de la esperada entrada en escena de Carlos Alcaraz, De Miñaur fue una de las primeras víctimas ilustres en despedirse de Cincinnati (Ohio), torneo de antesala del Abierto de Estados Unidos.

El australiano, octavo del ranking mundial, sucumbió en su cruce de segunda ronda por 7-6 (8/6) y 6-4 ante el estadounidense Reilly Opelka, un rival al que había vencido en sus cinco enfrentamientos anteriores.

El tenista de padre uruguayo y madre española desperdició numerosas oportunidades (siete bolas de break, todas falladas) y cedió su servicio en el segundo set en la única bola de quiebre del estadounidense.

De Miñaur, de 26 años, llegó a la pista dura de Cincinnati como campeón del ATP 500 de Washington y cuarto finalista del Masters 1000 de Canadá, donde cayó frente al futuro ganador, el estadounidense Ben Shelton.

Opelka, de 27 años y numero 73 del escalafón de la ATP, se enfrentará en tercera ronda al argentino Francisco Comesaña (71°).

Comesaña, de 24 años, avanzó de fase este domingo debido al retiro del italiano Luciano Darderi (N.29), cuando el sudamericano iba adelante 6-4 y 3-1.

El tenista de Mar del Plata participa por primera vez en la competición estadounidense, días después de que fuera derrotado por De Miñaur en la segunda ronda del Abierto de Canadá.

Su compatriota Camilo Ugo Carabelli será protagonista de uno de los partidos más señalados del domingo cuando enfrente a Ben Shelton, quien alzó a principios de semana en Toronto su primer trofeo de categoría Masters 1000.

El ruso Andrey Rublev, por su parte, dio cuenta de la promesa estadounidense Learner Tien por 7-6 (7/4) y 6-3.

Otras figuras que debutaban el domingo son el alemán Alexander Zverev, el ruso Daniil Medvedev y el español Carlos Alcaraz.

El número dos mundial chocaba con el bosnio Damir Dzumhur en el arranque del camino hacia su tercer título consecutivo de Masters 1000, tras las victorias en Montecarlo y Roma.

El español es el gran favorito al triunfo en Cincinnati, donde fue subcampeón en 2023, junto al italiano Jannik Sinner, quien impresionó en su estreno del sábado aplastando al colombiano Daniel Galán.

Colombiana Osorio se retira

En la competición femenina, de categoría WTA 1000, la estadounidense Coco Gauff superó sin mayores dificultades su debut ante la china Wang Xinyu por 6-3 y 6-2.

La número dos mundial volvió a lucir problemas con su servicio en el primer set, en el que recibió dos quiebres y cometió ocho doble faltas, pero Wang no supo aprovecharlo y le permitió quedarse con la manga.

En el segundo set Gauff afinó el saque y no cedió una sola pelota de break para solventar el pase en 70 minutos de juego.

La estadounidense, ganadora más joven de este torneo en su triunfo en 2023, chocará en la tercera ronda con la ucraniana Dayana Yastremska.

La polaca Iga Swiatek, otra de las favoritas al título, quedó exenta de jugar la tercera ronda por la retirada de su rival, Marta Kostyuk, debido a una lesión en la muñeca derecha.

Swiatek, campeona de Wimbledon en julio, avanzó directamente a los octavos de final, donde jugará frente a la rumana Sorana Cirstea o la china Yuan Yue.

La colombiana Camila Osorio también se retiró este domingo por problemas físicos antes de su cruce de segunda ronda frente a la letona Jelena Ostapenko.

En otros resultados, la rusa Veronika Kudermetova (36 en el ranking de la WTA) se impuso a la suiza Belinda Bencic (19ª del mundo y decimoséptima preclasificada) por 6-4, 7-6 (7/0).