Chivas vs. Atlas: horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 15 del Apertura 2025

La Jornada 15 de la Liga MX se juega de este viernes 24 al domingo 26 de octubre y representa la recta final rumbo a la Liguilla del Apertura 2025.

Con el Clásico Tapatío como plato fuerte y André-Pierre Gignac persiguiendo un nuevo récord goleador, varios equipos se juegan su pase directo a Cuartos de Final o al Play-In.

Viernes 24 de octubre

FC Juárez vs Puebla

A las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Benito Juárez

Lo puedes ver por: Tubi, Caliente TV

Los Bravos buscan hacer historia con su quinta victoria en casa en un mismo torneo, mientras Puebla intenta cortar una racha de 13 partidos sin ganar como visitante. La Franja no vence fuera de casa desde febrero, y Juárez llega con tres triunfos seguidos ante este rival.

Mazatlán FC vs América

A las 21:00 horas en el Estadio El Encanto

Lo puedes ver por: Canal 7, Tubi, Caliente TV

Las Águilas dominan ampliamente la serie con ocho victorias en diez enfrentamientos. América ha anotado en todas las jornadas del torneo y podría asegurar su pase directo a Cuartos de Final. Mazatlán buscará dar el golpe apoyado en su buena racha ofensiva en casa.

Sábado 25 de octubre

Tigres vs Tijuana

A las 17:00 horas en el Estadio Universitario

Lo puedes ver por: Canal 7, Tubi, Caliente TV

Los felinos son favoritos: acumulan nueve triunfos seguidos sobre Xolos en casa y no pierden desde hace diez jornadas. Juan Brunetta podría extender su racha goleadora a cinco partidos.

León vs Pumas

A las 19:00 horas en el Estadio León

Lo puedes ver por: Caliente TV

Duelo de urgidos. León lleva siete juegos sin ganar y Pumas seis. Aunque los universitarios dominan el historial reciente, su última victoria sobre los esmeraldas fue en la final del Guard1anes 2020.

Guadalajara vs Atlas (Clásico Tapatío)

A las 19:07 horas en el Estadio Akron

Lo puedes ver por Amazon Prime

Se disputa la edición 254 del clásico de Jalisco. Chivas busca su tercer triunfo consecutivo en casa, mientras Atlas intenta frenar seis partidos sin ganar como visitante. La emoción y la necesidad de puntos para la Liguilla prometen un duelo intenso.

Cruz Azul vs Monterrey

A las 21:05 horas en el Estadio Olímpico Universitario

Lo puedes ver por: Canal 5, TUDN, VIX

Partido directo por la clasificación. Cruz Azul mantiene un dominio histórico como local frente a Rayados, sin derrotas en 18 encuentros jugados en Ciudad Universitaria. Monterrey, sin embargo, llega con fuerza y ha ganado tres de sus últimas seis visitas a La Máquina.

Domingo 26 de octubre

Santos vs Querétaro

A las 17:00 horas en el Estadio TSM Corona

Lo puedes ver por VIX

Querétaro ha vencido a Santos en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos, incluyendo tres triunfos en Torreón. Pero los Guerreros llegan en ascenso con dos victorias consecutivas como locales.

Atlético de San Luis vs Necaxa

A las 19:00 horas en el Estadio Alfonso Lastras

Lo puedes ver por ESPN2, Disney+

Los potosinos tienen en sus manos el boleto al Play-In y podrían sumar tres victorias seguidas por primera vez desde 2023. Necaxa, que domina el historial, llega con una racha negativa de cinco derrotas como visitante.

Toluca vs Pachuca

A las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez

Lo puedes ver por FOX Sports, Caliente TV

Cierra la jornada un duelo de alto calibre. Toluca presume cuatro victorias consecutivas en casa con goleadas incluidas, mientras Pachuca busca su cuarta victoria fuera del Hidalgo. Los escarlatas llevan cinco torneos sin perder ante los Tuzos.

Claves de la Jornada 15:

La Jornada 15 es decisiva para el cierre del Apertura 2025.

América, Tigres, Monterrey y Cruz Azul podrían sellar su boleto directo a Cuartos de Final.

Pachuca, Tijuana y Toluca buscan consolidarse en zona de Play-In.

Chivas, con el impulso del Clásico Tapatío, depende de una combinación de resultados para mantenerse en la pelea.