Boletos más caros de México GP aumentan 35% rumbo a 2026

Los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México ya revelaron la lista de precios y fechas de venta de boletos para la edición 2026, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Un dato a resaltar es que el precio máximo, de acuerdo con lo publicado en su sitio oficial, aumentó 35% respecto al boleto más caro de la edición 2025.

En la edición que recientemente concluyó, el boleto más caro fue 45,700 pesos para la grada Box Oro Norte de la Zona Café. Para 2026, la grada Box Main Grandstand +Speed Lounge Banamex Verde de la Zona Verde está tasada en 61,750 pesos.

Cabe resaltar que el precio mínimo se mantiene en ambos años en 3,900 pesos, que corresponden a la grada 2A de Zona Naranja y a la Zona Accesible para personas con discapacidad.

De acuerdo con un análisis de la página web F1 Destinations, el Gran Premio de la Ciudad de México se ubicó en el top 5 de los boletos promedio más caros de la temporada 2025 con 688 dólares, un aproximado de 12,600 pesos al tipo de cambio actual.

El primer lugar fue para el Gran Premio de Las Vegas con 1,008 dólares (alrededor de 18,500 pesos), mientras que el podio lo completaron Mónaco con 776 (14,300) y Miami con 750 (13,800). En el cuarto lugar apareció el evento del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por el contrario, el boleto promedio más barato en todo 2025 fue para China con 193 dólares (alrededor de 3,500 pesos).

La temporada 2025 de Fórmula 1 ya celebró 20 de 24 carreras. Después de la visita a México, continúan el Gran Premio de Brasil (9 de noviembre), Las Vegas (22 de noviembre), Qatar (30 de noviembre) y Emiratos Árabes Unidos (7 de diciembre).

Este año marcó una década del regreso de México a la Fórmula 1, ya que tras albergar Grandes Premios entre 1963 y 1970, así como entre 1986 y 1992, hubo una pausa que duró de 1993 hasta 2014. En la actualidad, hay contrato asegurado hasta 2028.

Fechas de venta

Durante el anuncio de este martes 28 de octubre, los organizadores del Gran Premio de la Ciudad de México revelaron las fechas de venta y preventa de boletos para la edición 2026.

Las preventas de los bancos Banamex y Banorte funcionarán el lunes 10 y martes 11 de noviembre a partir de las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México). La venta general estará disponible el miércoles 12 a partir del mismo horario.

“Durante estas etapas, los clientes de tarjeta de crédito de Banamex y Banorte podrán adquirir sus boletos a 6 o 12 meses sin intereses, mientras que los que cuenten con tarjeta de débito podrán hacer el pago en una sola exhibición”, señala el comunicado.

Por otra parte, estará disponible un inédito servicio de Derecho de Primera Opción (DPO) para aquellos que quieran anticipar la compra de su boleto para las ediciones 2027 y 2028.

El Gran Premio de la Ciudad de México aclara que el DPO “no es un boleto”, sino una opción de compra anticipada para que cuando inicie la venta de entradas de 2027 y 2028, los fans reciban un correo con el proceso a seguir para realizar la transacción con antelación.

Quienes estén interesados en el DPO, primero, deberán registrarse en el sitio www.mexicogp.mx/derecho-de-primera-opcion con fecha límite al 7 de noviembre de este año. Luego tienen que acceder a una venta especial llamada StayF1RST.

Según las indicaciones del comunicado oficial, “esta ventana se llevará a cabo el lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de noviembre de 7:00 a 10:59 de la mañana y será exclusiva para clientes Banamex y Banorte con tarjeta de crédito, los cuales tendrán la opción de diferir la compra de sus boletos con DPO a seis y 12 meses sin intereses”.