Blue Jays empatan la serie 2-2 contra los Dodgers

El juego 4 fue de la rebelión de Toronto. Gracias al jonrón de Vladimir Guerrero Jr., los Azulejos empataron la serie contra los Dodgers con una victoria de 6-2 en el Juego 4. Esta victoria significa que la serie al mejor de siete ahora está empatada 2-2 con tres juegos restantes.

El jonrón decisivo fue el séptimo de Guerrero en esta postemporada, que lo convirtió en el líder histórico de jonrones de la franquicia en playoffs. Toronto esperaba leer algo parecido cuando le otorgó una extensión de contrato de 500 millones para esta temporada.

El sexto partido se jugará el viernes en Toronto.

SHOHEI OHTANI

Una noche después de tirar nueve veces durante el juego 3, que duró seis horas y 39 minutos, Ohtani subió al montículo como lanzador abridor para el cuarto juego.

Eso en sí mismo fue una hazaña increíble, pero luego Ohtani tuvo una sólida apertura e incluso lanzó hasta la séptima entrada. En seis entradas de trabajo, permitió cuatro carreras (dos de las cuales anotaron después de salir del juego) con seis hits, seis ponches y una base por bolas. No es un Ohtani clásico en el montículo, pero fueron seis entradas en una noche en la que el bullpen de los Dodgers necesitaba con urgencia un poco de carga. Ohtani se la dio. Su noche en el montículo también incluyó una segunda entrada de siete lanzamientos, y ponchó a todos en la cuarta.

En el plato, Ohtani, en la primera entrada, conectó una base por bolas, presumiblemente involuntaria, a Bieber, y como resultado, se embasó por undécima aparición consecutiva. Se fue de 3-0 con un par de ponches.

El empate 2-2 significa que ahora es, en esencia, una serie al mejor de tres juegos por el cinturón y el título. Por extensión, eso significa que tendremos al menos un juego de regreso en el Rogers Centre de Toronto, donde comenzó la serie. Contando los playoffs, los Blue Jays tienen un récord de 59-30 en casa esta temporada, liderando a los equipos de la Liga Americana y solo superados por los Phillies en toda la MLB. En otras palabras, la esperanza de una sorpresa está muy viva.

De acuerdo a las estadísticas, en el Juego 5, el equipo que gana 3-2 en una serie de playoffs al mejor de siete en la MLB termina ganando esa serie casi el 70% de las veces.