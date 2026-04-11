América vs. Cruz Azul: sin estacionamiento en el Estadio Azteca; rutas, transporte y cierres viales

Este sábado 11 de abril, América y Cruz Azul se enfrentan a las 21:00 horas en el Estadio Azteca. Ante la alta afluencia esperada, autoridades capitalinas activaron un operativo especial de movilidad y seguridad que impactará la zona sur de la Ciudad de México.

Si planeas asistir, estas son las claves para moverte mejor, evitar contratiempos y disfrutar el partido.

Sin estacionamiento y con cierres: lo primero que debes considerar

Uno de los puntos más importantes es que no habrá espacios adicionales de estacionamiento en las inmediaciones del estadio, por lo que la recomendación es evitar llevar auto.

Además, se implementarán cierres viales en calles cercanas, principalmente en accesos y puntos estratégicos alrededor del recinto, lo que puede complicar la circulación desde horas antes del partido.

Entre las vialidades con afectaciones destacan:

Calzada de Tlalpan

Viaducto Tlalpan

Anillo Periférico

Avenida Santa Úrsula

Circuito Azteca y calles aledañas

Se recomienda llegar con anticipación y considerar rutas alternas. Transporte público: la mejor opción para llegar

Para facilitar el traslado, la Secretaría de Movilidad desplegó un operativo especial con transporte público extendido y rutas directas hacia la zona del estadio.

Habrá 14 rutas especiales de RTP y Transportes Eléctricos

Servicio disponible de 16:00 a 01:00 horas

Costo por viaje: 100 pesos, con tarjeta de Movilidad Integrada

Los puntos de salida incluyen zonas clave como:

Auditorio

Chapultepec

Tasqueña

Perisur

Metro Universidad

Santa Fe

Bellas Artes

Todos con destino hacia inmediaciones del estadio. Metro, Metrobús y Tren Ligero ampliarán horario

También se reforzará el servicio en los principales sistemas de transporte:

Metro: Líneas 1, 2 y 9 operarán con horario extendido

Metrobús: Líneas 1, 2, 5 y 7 tendrán servicio ampliado

Tren Ligero: operará de Tasqueña a Xochimilco con horario extendido

El objetivo es garantizar tanto la llegada como la salida de los asistentes sin complicaciones

Seguridad: más de 3 mil policías y vigilancia aérea

Como parte del operativo “Estadio Seguro”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará:

Más de 3,000 elementos

Vehículos, motopatrullas y grúas

Ambulancia y helicóptero Cóndores

Drones para vigilancia

Habrá filtros de revisión en accesos, vigilancia en gradas y recorridos en inmediaciones para prevenir delitos como la reventa.

Recomendaciones clave para asistentes

Antes de salir rumbo al estadio, toma en cuenta:

Llevar tu Fan ID activo

Evitar el automóvil y priorizar transporte público

y priorizar transporte público Salir con tiempo suficiente

Revisar rutas alternas en tiempo real

Usar la app “Mi Policía” en caso de emergencia

Alternativas viales en la zona

Las autoridades recomiendan utilizar vías como:

Ejes viales cercanos al sur de la ciudad

Rutas paralelas a Tlalpan

Desviaciones hacia Periférico y zonas aledañas

Foto: SSC-CDMX

La recomendación de las autoridades es que la mejor forma de llegar al Estadio Azteca este sábado es en transporte público y con tiempo de anticipación.

La combinación de cierres, alta afluencia y operativo de seguridad hará que la zona registre intensa carga vehicular desde la tarde.