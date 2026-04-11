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América vs. Cruz Azul: sin estacionamiento en el Estadio Azteca; rutas, transporte y cierres viales
Si planeas asistir, estas son las claves para moverte mejor, evitar contratiempos y disfrutar el partido.
Este sábado 11 de abril, América y Cruz Azul se enfrentan a las 21:00 horas en el Estadio Azteca. Ante la alta afluencia esperada, autoridades capitalinas activaron un operativo especial de movilidad y seguridad que impactará la zona sur de la Ciudad de México.
Si planeas asistir, estas son las claves para moverte mejor, evitar contratiempos y disfrutar el partido.
Sin estacionamiento y con cierres: lo primero que debes considerar
Uno de los puntos más importantes es que no habrá espacios adicionales de estacionamiento en las inmediaciones del estadio, por lo que la recomendación es evitar llevar auto.
Además, se implementarán cierres viales en calles cercanas, principalmente en accesos y puntos estratégicos alrededor del recinto, lo que puede complicar la circulación desde horas antes del partido.
Entre las vialidades con afectaciones destacan:
Se recomienda llegar con anticipación y considerar rutas alternas. Transporte público: la mejor opción para llegar
Para facilitar el traslado, la Secretaría de Movilidad desplegó un operativo especial con transporte público extendido y rutas directas hacia la zona del estadio.
- Habrá 14 rutas especiales de RTP y Transportes Eléctricos
- Servicio disponible de16:00 a 01:00 horas
- Costo por viaje: 100 pesos, con tarjeta de Movilidad Integrada
Los puntos de salida incluyen zonas clave como:
Todos con destino hacia inmediaciones del estadio. Metro, Metrobús y Tren Ligero ampliarán horario
También se reforzará el servicio en los principales sistemas de transporte:
El objetivo es garantizar tanto la llegada como la salida de los asistentes sin complicaciones
Seguridad: más de 3 mil policías y vigilancia aérea
Como parte del operativo “Estadio Seguro”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará:
Más de 3,000 elementos
Habrá filtros de revisión en accesos, vigilancia en gradas y recorridos en inmediaciones para prevenir delitos como la reventa.
Recomendaciones clave para asistentes
Antes de salir rumbo al estadio, toma en cuenta:
- Llevar tu Fan ID activo
- Evitar el automóvil y priorizar transporte público
- Salir con tiempo suficiente
- Revisar rutas alternas en tiempo real
- Usar la app “Mi Policía” en caso de emergencia
Alternativas viales en la zona
Las autoridades recomiendan utilizar vías como:
La recomendación de las autoridades es que la mejor forma de llegar al Estadio Azteca este sábado es en transporte público y con tiempo de anticipación.
La combinación de cierres, alta afluencia y operativo de seguridad hará que la zona registre intensa carga vehicular desde la tarde.