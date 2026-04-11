Viajar a Miami al Mundial puede salir más caro si no reservas a tiempo

Si planeas asistir al Mundial de la FIFA 2026 en Miami, asegurar tu hospedaje cuanto antes puede marcar la diferencia entre encontrar buenas tarifas o enfrentar precios elevados y poca disponibilidad.

La demanda ya crece de forma acelerada y las opciones en zonas cercanas a los estadios comienzan a agotarse, especialmente ante la expectativa de miles de aficionados mexicanos que viajarán a distintas sedes en Estados Unidos.

Este escenario ya se refleja en el mercado de rentas de corta estancia. Plataformas especializadas en alojamiento en el sur de Florida reportan un aumento sostenido en la ocupación, sobre todo en fechas cercanas a los partidos más atractivos del torneo.

“Estamos viendo un incremento significativo en la ocupación de las propiedades, especialmente en fechas cercanas al Mundial, lo que está reduciendo la disponibilidad en zonas clave”, afirma Sebastián Gálvez, director general de Avanti Stay.

Ante este panorama, la propia plataforma Avanti Stay —especializada en la gestión de rentas vacacionales en Miami— recomienda planificar con anticipación y tomar decisiones informadas para evitar sobrecostos y asegurar disponibilidad.

En particular, identifica cinco claves para quienes viajarán desde México a Miami durante el torneo:

1. Reservar con anticipación

De acuerdo con Avanti Stay, asegurar el hospedaje con meses de anticipación permite acceder a mejores precios y a una mayor variedad de opciones. Conforme se acerquen las fechas del Mundial, la disponibilidad disminuirá de forma considerable, sobre todo en zonas cercanas a los estadios y puntos turísticos.

2. Considerar zonas alternativas bien conectadas

La misma plataforma señala que, aunque áreas como Downtown Miami destacan por su ubicación y oferta, también concentran una alta demanda y precios más elevados. Explorar otras zonas con buena conectividad puede ayudar a optimizar el presupuesto sin afectar la experiencia de viaje.

“La zona de Downtown Miami es estratégica, pero existen otras áreas con buena relación entre precio, comodidad y accesibilidad”, señala Gálvez.

3. Comparar entre hoteles y rentas vacacionales

Avanti Stay indica que el mercado ofrece diversas alternativas que responden a distintas necesidades. Recomienda revisar el costo total de cada opción, incluyendo impuestos, tarifas de servicio y cargos de limpieza, ya que estos pueden modificar de forma importante el precio final.

4. Revisar políticas de reserva y cancelación

La plataforma también subraya la importancia de verificar las condiciones antes de concretar cualquier reserva. Contar con esquemas flexibles puede evitar pérdidas económicas ante cambios en itinerarios o fechas de partidos.

5. Planificar la logística del viaje

Además del hospedaje, Avanti Stay recomienda considerar factores como el transporte, los tiempos de traslado y la congestión en días de partido. Elegir una ubicación estratégica puede mejorar de forma significativa la experiencia durante el evento.

El Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, impulsará la movilidad regional de aficionados y colocará a ciudades como Miami entre los destinos más demandados, lo que ya impacta el mercado de hospedaje con incrementos en precios y menor disponibilidad en ubicaciones clave.