Filarmónica de CDMX: fechas y qué esperar de los 11 conciertos de su nueva temporada

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México anunció la segunda parte de su Temporada 2026 con 11 programas de conciertos que se realizarán del 18 de abril al 28 de junio en la capital del país. La oferta incluye una Gala de Ópera, presentaciones con solistas y participación de directores invitados.

Los conciertos se llevarán a cabo en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, con funciones los sábados a las 18:00 horas y domingos a las 12:30 horas, consolidando este recinto como uno de los principales espacios sinfónicos de la ciudad.

Programa de actividades

La OFCM apuesta por una programación que combina tradición y contemporaneidad, con actividades paralelas como música de cámara y formación académica, con la intención de ampliar el acceso a la música clásica en la Ciudad de México.

Los boletos estarán disponibles en la taquilla con descuentos para estudiantes, docentes y adultos mayores, lo que facilita la asistencia de distintos públicos. A continuación, te dejamos la programación que habrá cada fin de semana, para que planees con tiempo tu asistencia:

F in de semana 1

El sábado 18 y domingo 19 de abril, bajo la dirección de Scott Yoo, la temporada inicia con el Concierto para piano No. 2 de Rachmaninoff, interpretado por Orion Weiss, y la Sinfonía No. 2 de Sibelius. Este programa marca un inicio con repertorio clásico de gran exigencia técnica. Previo a las funciones, se ofrecerá música de cámara en el vestíbulo con integrantes de la orquesta, ampliando la experiencia del público desde antes del concierto principal.

Fin de semana 2

El 25 y 26 de abril, la directora Ligia Amadio encabezará el programa Solistas OFCM con la participación del cornista Obed Isaí Vásquez. El repertorio incluirá obras de Fauré, Saint-Saëns, Wagner y Scriabin. Además, como parte de las actividades académicas, se realizará una clase magistral de dirección orquestal dirigida a estudiantes avanzados y profesionales.

Fin de semana 3

El sábado 2 y domingo 3 de mayo, nuevamente con Ligia Amadio, se interpretarán obras de Paulina Monteón, Villa-Lobos y Sibelius. Este programa combina música contemporánea mexicana con repertorio internacional. La propuesta refuerza la diversidad estilística de la temporada, integrando distintas épocas y tradiciones musicales en un mismo concierto.

Fin de semana 4

El sábado 9 de mayo se presentará una Gala de Ópera dirigida por Raúl Delgado, en colaboración con el Estudio de Ópera de Bellas Artes. Esta función especial conmemora el Día de las Madres. El programa busca acercar al público a repertorio vocal en un formato accesible, dentro de la programación sinfónica habitual.

Fin de semana 5

El sábado16 y domingo 17 de mayo, Scott Yoo dirigirá un programa que incluye el Concierto para violonchelo No. 1 de Saint-Saëns con Bion Tsang como solista, así como Scheherazade de Rimski-Kórsakov. Antes del concierto, el público podrá disfrutar música de cámara con obras de Beethoven, interpretadas por integrantes de la orquesta.

Fin de semana 6

El sábado 23 y domingo 24 de mayo, bajo la dirección de Ricardo Casero, se interpretará el Concierto para violonchelo de Schumann con Luis Eduardo Vázquez como solista, además de la Sinfonía No. 7 de Dvořák. La programación incluye también música de cámara en colaboración con el INBAL, fortaleciendo el vínculo institucional en el ámbito musical.

Fin de semana 7

El sábado 30 y domingo 31 de mayo, Ricardo Casero dirigirá un programa con obras de Bacewicz, Brahms y Richard Strauss, mostrando un recorrido por distintas corrientes europeas. Previo a los conciertos, se presentarán piezas para flauta en formato de música de cámara, interpretadas por integrantes de la OFCM.

Fin de semana 8

El sábado 6 y domingo 7 de junio, la directora Inés Rodríguez encabezará un programa con obras de Alexis Aranda, Reinecke y Mendelssohn. La flautista Erika Flores participará como solista. Este fin de semana destaca por integrar composiciones actuales con piezas del repertorio clásico europeo.

Fin de semana 9

Los conciertos del sábado 13 y domingo 14 de junio aún están por confirmarse, según informó la Secretaría de Cultura capitalina. Se espera que el programa mantenga la línea de diversidad y calidad que caracteriza a la temporada.

Fin de semana 10

El sábado 20 de junio, bajo la dirección de Iván del Prado, se interpretarán obras de Judith Alejandra, Édouard Lalo y Reinhold Glière, con participación del violinista Wilfredo Pérez Gaydós. Este programa refuerza la presencia de compositores contemporáneos junto a piezas del repertorio clásico.

Fin de semana 11

La temporada concluirá el sábado 27 y domingo 28 de junio con un programa dirigido nuevamente por Iván del Prado, que incluye la Obertura Cubana de Gershwin y la Sinfonía Manfred de Tchaikovski. El cierre apuesta por obras de gran formato que destacan por su riqueza orquestal y su impacto en el público.