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Clásico Joven: a qué hora y dónde ver el América vs. Cruz Azul y los partidos de la Jornada 14

mbos equipos llegan en buen momento y con la Liguilla en juego, en una fecha que también define posiciones clave rumbo al cierre del torneo.

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Cruz Azul vs. América.AFP

Redacción El Economista

La Liga MX entra en zona de definición, ya que la Jornada 14 del Clausura 2026 se perfila como una de las más intensas del torneo, con equipos peleando por asegurar su lugar en la Liguilla y otros buscando mantenerse con vida en la recta final.

El duelo que acapara la atención es el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, un choque con historia, rachas en juego y sabor a revancha. Pero no es el único: también destacan el Tigres vs. Chivas y el pulso por posiciones clave en la tabla.

Aquí te dejamos la guía completa con horarios, sedes y canales para que no te pierdas ningún partido. 

Viernes 10 de abril

Puebla vs. León

  • Hora: 19:00
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Dónde ver: Canal 7, FOX One

    • Duelo parejo en el historial. Puebla no pierde en casa ante León desde 2021, mientras La Fiera busca su tercer triunfo consecutivo.

    Juárez vs. Xolos

  • Hora: 21:06
  • Estadio: Olímpico Benito Juárez
  • Dónde ver: Canal 7, FOX One

    • Los Bravos suelen hacerse fuertes en casa, pero Xolos quiere romper su irregularidad como visitante. 

    Sábado 11 de abril

    Querétaro vs. Necaxa

  • Hora: 17:00
  • Estadio: Corregidora
  • Dónde ver: FOX One, Caliente TV

    • Necaxa llega enrachado y con dominio reciente sobre Gallos.

    Tigres vs. Chivas

  • Hora: 17:00
  • Estadio: Universitario
  • Dónde ver: Canal 7, FOX One

    • Chivas, ya clasificado, va por un récord histórico de triunfos, pero visita el “Volcán”, donde Tigres suele imponerse.

    Atlas vs. Monterrey

  • Hora: 19:00
  • Estadio: Jalisco
  • Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX

    • Rayados domina el historial reciente, pero llega presionado tras varias jornadas sin ganar.

    Pachuca vs. Santos

  • Hora: 19:00
  • Estadio: Hidalgo
  • Dónde ver: FOX One

    • Pachuca presume fortaleza en casa, mientras Santos intenta romper una larga racha sin ganar en la Bella Airosa. 

    Clásico Joven: el partido de la jornada

    América vs. Cruz Azul

  • Hora: 21:00
  • Estadio: Banorte (Azteca)
  • Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX

    • El Clásico Joven llega con ingredientes de alto voltaje. América ha convertido su casa en una pesadilla para Cruz Azul, con cinco victorias consecutivas como local en este duelo. Sin embargo, La Máquina atraviesa un gran momento fuera de casa, con seis partidos sin perder como visitante.

    Además del orgullo, hay mucho en juego: ambos equipos buscan asegurar su lugar directo en la Liguilla, lo que eleva aún más la tensión del encuentro.

    Para quienes asistirán al estadio, se recomienda llevar Fan ID, anticipar traslados por cierres viales y optar por transporte público, ya que no habrá estacionamiento adicional en la zona. 

    Domingo 12 de abril

    Pumas vs. Mazatlán

  • Hora: 12:00
  • Estadio: Olímpico Universitario
  • Dónde ver: Las Estrellas, TUDN, ViX

    • Pumas mantiene una racha dominante: Mazatlán nunca le ha ganado y los universitarios han marcado en todas las jornadas del torneo.

    Toluca vs. Atlético de San Luis

  • Hora: 19:00
  • Estadio: Nemesio Diez
  • Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX

    • Toluca convierte su casa en un auténtico infierno, con una larga racha invicta. San Luis intentará dar la sorpresa. 

    Contexto: Liguilla en juego y presión al máximo

    La Jornada 14 puede marcar el destino de varios equipos. Mientras algunos, como Chivas, ya tienen un pie en la Liguilla, otros como Cruz Azul, Toluca y Pachuca están cerca de asegurar su boleto.

    En paralelo, clubes como Monterrey o Atlas necesitan reaccionar para no comprometer su clasificación.

    Con solo unas fechas por disputarse, cada punto pesa y cada partido se juega como una final. Y en medio de ese escenario, el Clásico Joven promete ser el termómetro perfecto de quién llega más fuerte al cierre del torneo.

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