Clásico Joven: a qué hora y dónde ver el América vs. Cruz Azul y los partidos de la Jornada 14

La Liga MX entra en zona de definición, ya que la Jornada 14 del Clausura 2026 se perfila como una de las más intensas del torneo, con equipos peleando por asegurar su lugar en la Liguilla y otros buscando mantenerse con vida en la recta final.

El duelo que acapara la atención es el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, un choque con historia, rachas en juego y sabor a revancha. Pero no es el único: también destacan el Tigres vs. Chivas y el pulso por posiciones clave en la tabla.

Aquí te dejamos la guía completa con horarios, sedes y canales para que no te pierdas ningún partido.

Viernes 10 de abril

Puebla vs. León

Hora: 19:00

Estadio: Cuauhtémoc

Dónde ver: Canal 7, FOX One

Duelo parejo en el historial. Puebla no pierde en casa ante León desde 2021, mientras La Fiera busca su tercer triunfo consecutivo.

Juárez vs. Xolos

Hora: 21:06

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Dónde ver: Canal 7, FOX One

Los Bravos suelen hacerse fuertes en casa, pero Xolos quiere romper su irregularidad como visitante.

Sábado 11 de abril

Querétaro vs. Necaxa

Hora: 17:00

Estadio: Corregidora

Dónde ver: FOX One, Caliente TV

Necaxa llega enrachado y con dominio reciente sobre Gallos.

Tigres vs. Chivas

Hora: 17:00

Estadio: Universitario

Dónde ver: Canal 7, FOX One

Chivas, ya clasificado, va por un récord histórico de triunfos, pero visita el “Volcán”, donde Tigres suele imponerse.

Atlas vs. Monterrey

Hora: 19:00

Estadio: Jalisco

Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX

Rayados domina el historial reciente, pero llega presionado tras varias jornadas sin ganar.

Pachuca vs. Santos

Hora: 19:00

Estadio: Hidalgo

Dónde ver: FOX One

Pachuca presume fortaleza en casa, mientras Santos intenta romper una larga racha sin ganar en la Bella Airosa.

Clásico Joven: el partido de la jornada

América vs. Cruz Azul

Hora: 21:00

Estadio: Banorte (Azteca)

Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX

El Clásico Joven llega con ingredientes de alto voltaje. América ha convertido su casa en una pesadilla para Cruz Azul, con cinco victorias consecutivas como local en este duelo. Sin embargo, La Máquina atraviesa un gran momento fuera de casa, con seis partidos sin perder como visitante.

Además del orgullo, hay mucho en juego: ambos equipos buscan asegurar su lugar directo en la Liguilla, lo que eleva aún más la tensión del encuentro.

Para quienes asistirán al estadio, se recomienda llevar Fan ID, anticipar traslados por cierres viales y optar por transporte público, ya que no habrá estacionamiento adicional en la zona.

Domingo 12 de abril

Pumas vs. Mazatlán

Hora: 12:00

Estadio: Olímpico Universitario

Dónde ver: Las Estrellas, TUDN, ViX

Pumas mantiene una racha dominante: Mazatlán nunca le ha ganado y los universitarios han marcado en todas las jornadas del torneo.

Toluca vs. Atlético de San Luis

Hora: 19:00

Estadio: Nemesio Diez

Dónde ver: Canal 5, TUDN, ViX

Toluca convierte su casa en un auténtico infierno, con una larga racha invicta. San Luis intentará dar la sorpresa.

Contexto: Liguilla en juego y presión al máximo

La Jornada 14 puede marcar el destino de varios equipos. Mientras algunos, como Chivas, ya tienen un pie en la Liguilla, otros como Cruz Azul, Toluca y Pachuca están cerca de asegurar su boleto.

En paralelo, clubes como Monterrey o Atlas necesitan reaccionar para no comprometer su clasificación.

Con solo unas fechas por disputarse, cada punto pesa y cada partido se juega como una final. Y en medio de ese escenario, el Clásico Joven promete ser el termómetro perfecto de quién llega más fuerte al cierre del torneo.