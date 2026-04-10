El León vence al Puebla y entra en zona de clasificación en el Clausura 2026

Con su tercer triunfo consecutivo y en franca reacción, el León venció de visita 1-0 al Puebla el viernes en el arranque de la decimocuarta fecha del torneo Clausura 2026 y entró en zona de clasificación a las finales del futbol mexicano.

La Fiera llegó a 19 puntos y brincó al sexto lugar de la tabla de posiciones, gracias al repunte que ha tenido desde la llegada del entrenador argentino Javier Gandolfi, quien lleva paso perfecto en tres partidos.

Gandolfi tomó el mando esmeralda desde la duodécima fecha tras la renuncia de Ignacio Ambriz; el mexicano dejó al León en el decimosexto peldaño con 10 unidades.

Por su lado, La Franja del Puebla del entrenador español Alberto Espigares acumuló su quinto juego sin ganar y se estancó en el decimoquinto lugar con 13 unidades.

El panameño Ismael Díaz se encargó de hacer el gol para el triunfo leonés al minuto 71 con un remate dentro del área chica.

Más tarde en el estadio Olímpico Benito Juárez, el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu visitaba al Juárez dirigidos por el portugués Pedro Caixinha.