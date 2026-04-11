Petroleros salen del Golfo a través del estrecho de Ormuz en medio de conversaciones Estados Unidos-Irán

Tres superpetroleros atravesaron el estrecho de Ormuz el sábado, mostraron datos de seguimiento, en lo que parece ser la primera salida de buques del Golfo desde el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y mientras las partes llevaban adelante conversaciones de paz.

El bloqueo iraní del estrecho, por donde suele pasar alrededor del 20% de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado, ha perturbado el suministro energético mundial y ha disparado los precios del petróleo.

El superpetrolero (VLCC) Serifos, con bandera de Liberia, y los tanqueros VLCC Cospearl Lake y He Rong Hai, con estandarte chino, entraron y salieron el sábado del "fondeadero de prueba del paso de Ormuz", que rodea la isla iraní de Larak, según datos de LSEG.

Cada buque tiene capacidad para transportar 2 millones de barriles de petróleo.

Se espera que el Serifos, que transporta crudo cargado en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a principios de marzo, llegue al puerto de Malaca (Malasia) el 21 de abril, según datos de LSEG y de la empresa de análisis Kpler.

El Cospearl Lake transporta petróleo iraquí y el He Rong Hai, crudo saudí, según los mismos datos.

Ambos VLCC están fletados por Unipec, la división comercial del gigante energético chino Sinopec 600028.SS, según los datos.

Sinopec no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario de oficina.