IA en la guerra Israel–Irán: cómo se usa en el campo de batalla y el papel de EU

La guerra entre Israel e Irán en 2026 no sólo se combate con misiles y drones, sino también con algoritmos. La inteligencia artificial (IA) ya es una herramienta clave para acelerar decisiones militares, identificar objetivos y controlar la narrativa del conflicto, con lo que marca un punto de inflexión en la forma en que se desarrollan las guerras modernas.

Además, este conflicto (en el que también participa Estados Unidos) es la evidencia de que la tecnología ya no es un complemento, sino un componente central de la estrategia militar, desde el campo de batalla hasta el terreno informativo.

IA en el campo de batalla

Uno de los elementos más relevantes es el uso del programa Project Maven, el cual desarrolló el Pentágono. Esta herramienta permite analizar enormes volúmenes de imágenes captadas por drones para identificar objetivos militares con rapidez.

Maven nació para ayudar a analistas humanos a procesar datos visuales, pero hoy se convirtió en un sistema capaz de transformar la guerra al reducir tiempos de análisis que antes tomaban horas o días.

En la práctica, esto significa que la llamada “cadena de ataque” (desde detectar un objetivo hasta ejecutar un bombardeo) se acorta drásticamente, lo que permite tener operaciones casi en tiempo real.

Apoyo de la tecnología

El papel de Estados Unidos es central tanto en lo militar como en lo tecnológico. Desde el inicio del conflicto, Washington participó en ataques coordinados con Israel contra la infraestructura de Irán, además de que aportó capacidades avanzadas de inteligencia y análisis.

El uso de IA por parte del ejército estadounidense no sólo implica identificar objetivos, sino también evaluar daños, priorizar blancos y optimizar recursos en una guerra que combina precisión con volumen de ataques.

Además, la dependencia de sistemas como Maven refleja una tendencia: el liderazgo estadounidense en IA militar se traduce directamente en ventaja operativa en el terreno.

Por su parte, Israel también integró sistemas de inteligencia artificial en sus operaciones. Reportes internacionales señalan que usó plataformas avanzadas para localizar objetivos estratégicos, lo que incluyó a líderes enemigos a través del cruce de datos masivos.

Gracias a ello pudieron tener ataques más precisos, aunque también se generaron debates sobre el grado de intervención humana en decisiones letales. Especialistas advierten que el uso intensivo de IA puede reducir el tiempo de deliberación y aumentar riesgos de errores.

En tanto, Irán, un país con menor desarrolló en la tecnología, encontró en la IA una herramienta clave en la guerra informativa. El conflicto está marcado por la difusión de contenido manipulado o creado con inteligencia artificial, y hasta incluye rumores sobre líderes políticos.

Asimismo, reportes recientes indican que grupos proiraníes usaron IA para crear campañas digitales dirigidas a influir en la opinión pública occidental, especialmente en redes sociales. Este frente digital se suma a tácticas militares más tradicionales, como el uso de drones y misiles de bajo costo para saturar defensas.

Ciberataques

Otro componente clave es la guerra cibernética. Estados Unidos e Israel hicieron operaciones para interferir en sistemas de comunicación y defensa iraníes antes de los ataques físicos.

Estas acciones buscan debilitar al enemigo sin necesidad de tener una confrontación directa, evidenciando que la guerra moderna se libra también en redes, servidores y sistemas de información.

El conflicto Israel–Irán es descrito como uno de los primeros donde la inteligencia artificial tiene un papel estructural. Desde la selección de objetivos hasta la propaganda digital, la tecnología redefine la estrategia militar.

Sin embargo, también abre cuestionamientos éticos y de seguridad: menor intervención humana, mayor velocidad de ataque y riesgos de errores amplificados por sistemas automatizados.