América desplaza a Cruz Azul del subliderato en fecha doble

El fin de semana, Cruz Azul sonrió sobre América tras ganar la edición del Clásico Joven del Apertura 2025 y ponerse por delante en la tabla general.

Unos días después, la sonrisa cambió de bando, ya que América recuperó su ventaja sobre Cruz Azul en la clasificación y llegará como sublíder al siguiente fin de semana.

Esta semana hay fecha doble en la Liga MX, con la Jornada 14 disputándose entre martes y miércoles, mientras que la 15 será entre viernes y domingo.

A mitad de semana, las Águilas y la Máquina enfrentaron a dos de los sotaneros del torneo, Puebla y Necaxa, respectivamente, obteniendo triunfo y empate.

América derrotó 2-1 a Puebla con un gol de último minuto del defensa Ramón Juárez. El canterano mandó la pelota a la red con un certero cabezazo tras asistencia del francés Allan Saint-Maximin y resolvió un partido que se había vuelto rocoso en el estadio Ciudad de los Deportes.

A la misma hora, Cruz Azul empató 1-1 con Necaxa en Aguascalientes. Amaury Morales había adelantado al equipo de Nicolás Larcamón al 65’, pero Agustín Palavecino empató para los locales al 86’ y ya no hubo más movimientos en el marcador.

Ignacio Rivero, quien anotó el gol del triunfo en el Clásico Joven el fin de semana, se había vuelto a vestir de héroe para Cruz Azul con una anotación en tiempo de compensación en el estadio Victoria, pero fue anulada por fuera de lugar.

De esta forma, Cruz Azul se quedó con 29 puntos y diferencia de goles de +8, mientras que América lo superó con 30 y diferencia de +15.

Las Águilas tuvieron un inicio de partido titubeante contra Puebla, que llegó a la Ciudad de México como clara víctima luego de registrar dos triunfos en 13 jornadas. Sin embargo, tomaron la delantera en el marcador al minuto 52 por cuenta de Emiliano Gómez.

Los dirigidos por André Jardine lograron empatar al 67’ con un penal ejecutado por Brian Rodríguez, además de que tomaron un impulso sólido en tiempo de compensación con la expulsión de Raúl Castillo al 90+2’ por parte de Puebla.

De esta forma, América registra nueve triunfos en el Apertura 2025 y conservará el subliderato de la tabla al menos hasta el fin de semana, quedándose detrás de Toluca, que tiene 31 puntos y visitará a Tijuana este miércoles, en el cierre de la Jornada 14.

Este mismo martes, Monterrey podría alcanzar a América en puntos (30), pero no sería suficiente para arrebatarle el subliderato, ya que las Águilas tienen mejor diferencia de goles que los Rayados.

Cruz Azul, por su parte, tiene garantizado mantenerse en el top 5 hasta el fin de semana, aunque Monterrey y Tigres lo pueden expulsar del top 3 entre este martes y miércoles se consiguen victorias contra Juárez y Pachuca, respectivamente.

Tigres y Cruz Azul siguen siendo los equipos con menos derrotas en este torneo, con una para cada uno. Lo que ha afectado a la Máquina en cuanto a sus posibilidades de pelear por el liderato en el cierre de fase regular es que registra cinco empates.

Esta es la última fecha doble del Apertura 2025, ya que las jornadas 15, 16 y 17 se celebrarán en fines de semana, dando más espacio a la preparación de los clubes.

Toluca, América, Cruz Azul, Monterrey y Tigres se han mantenido en el top 5 durante más de la mitad del semestre, mientras que el sexto y último boleto directo a la Liguilla sigue en el radar para equipos como Pachuca, Tijuana, Chivas y Juárez.

Este miércoles será el cierre de la fecha doble, destacando la visita de Tigres a Pachuca y de Chivas a Querétaro. Pumas recibirá a Atlético de San Luis intentando mantenerse en zona de Play-In, mientras que el líder y campeón defensor, Toluca, visitará a Tijuana.