Toluca se confirma líder y Cruz Azul rebasó al América

Toluca sigue caminando hacia la batalla final por el bicampeonato y además lo hace como puntero de la clasificación. El equipo de Antonio Mohamed consiguió su séptima victoria consecutiva para llegar a 31 puntos. Los Gallos Blancos del Querétaro fue la víctima y sigue hundiéndose entre los tres peores equipos de la temporada.

Los Diablos no tuvieron piedad y golearon a su visitas, con tantos de Nicolás Castro (15’), Paulinho (22’), Alexis Vega (30’) y un penalti cobrado por Jesús Angulo (66’):

El equipo escarlata aprovechó la noche en el Nemesio Diez para festejar los tres títulos que han ganado en un año: el torneo Clausura 2025 de la Liga MX, el Campeón de campeones y el Campeones Cup.

“Nuestro objetivo es terminar en primer lugar, entonces cada partido para nosotros es muy importante, cada punto que disputamos, porque queremos terminar en primer lugar para cerrar aquí en casa la Liguilla. Sabemos que vamos a estar clasificados, tenemos 31 puntos y es difícil que lleguen seis equipos a 31 puntos, casi imposible. Yo diría que estaríamos clasificados ya, pero nosotros, lo que queremos es terminar en primer lugar”, dijo postpartido el DT de los Diablos.

En los puestos de Play In, se encuentra en el séptimo lugar Tijuana (20 puntos) en octavo Chivas (20 puntos), en noveno Juárez con (19 puntos) y en décimo Pumas con (14 puntos) a pesar de tener cinco juegos sin ganar.

Mientras tanto, en la CDMX se acabó la ilusión de la paternidad. Cruz Azul venció 2-1 a América en el estadio Olímpico Universitario, en un juego con carga de Clásico y honor.

Querétaro, Necaxa y Puebla son los últimos lugares.

Top 10 (hasta la jornada 13):

Toluca 31 puntos

Cruz Azul 28 puntos

América 27 puntos

Rayados 27 puntos

Tigres 26 puntos

Pachuca 21 puntos

Tijuana 20 puntos

Chivas 20 puntos

Juárez 19 puntos

Pumas 14 puntos

