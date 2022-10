Yankees se resisten ante Guardians; van por último juego

Los Yankees de Nueva York ganaron el Juego 4 sobre los Guardians de Cleveland para forzar un quinto y último juego en la Serie Divisional de la Liga Americana. Gerrit Cole y Harrison Bader ayudaron a salvar la temporada de Nueva York en una victoria por 4-2. Los Yankees tomaron una ventaja temprana y nunca quedaron atrás, pero hubo mucho drama en las últimas entradas.

El desafío más crucial de lanzar en la postemporada, decía Gerrit Cole a principios de esta semana, es "cortar el ruido y encontrar tu enfoque". El lanzador derecho de 324 millones de dólares, registró siete entradas sólidas, ponchando a ocho al vencer a los Guardians por segunda vez en seis días. No dominó, pero Cole mantuvo a los bateadores de Cleveland fuera de base y fuera de balance.

"Esta serie ciertamente no ha terminado y tenemos objetivos más grandes. Pero definitivamente estoy pasando el mejor momento de mi vida y me encanta y no puedo esperar para seguir adelante", dijo Cole.

Después de la derrota del Juego 3 el sábado, el bullpen de los Yankees tuvo su mayor colapso en la historia de la postemporada del equipo, sin embargo Nueva York se recuperó.

Josh Naylor conectó un jonrón para los Guardians, que están tratando de poner fin a la actual sequía más larga de las Grandes Ligas en la Serie Mundial en su primer año después de un cambio de nombre de la franquicia. Cleveland no lo ha ganado todo desde 1948.

"Si me hubieran dicho en marzo, nos acabamos de inscribir para jugar el Juego 5 en Nueva York para ir a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, habría corrido a Nueva York. Estoy emocionado", dijo el manager de los Guardianes, Terry Francona.

La serie vuelve al Yankee Stadium este lunes. Solo hubo una serie de comodines para llegar hasta el final y se jugó en Nueva York y esta serie representa la única serie divisional para llegar hasta el final. El ganador se enfrentará a los Astros de Houston en la Serie de Campeonato de la Americana.

