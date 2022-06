La catedral del tenis abre sus puertas a un nuevo torneo que se desliza entre un par de características que lo harán todavía más especial en este año: por un lado, estará otorgando la mayor bolsa económica de su historia, pero por otro, no repartirá puntos a los jugadores, lo cual golpea el avance de la trayectoria de algunos nombres.

Se trata de la edición 2022 de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y el más importante sobre la plataforma de césped, donde Roger Federer y Martina Navratilova se convirtieron en leyendas con ocho y nueve títulos, siendo los máximos ganadores de la categoría de singles.

Para este año y por primera vez desde que se instauraron las clasificaciones por puntos entre tenistas en 1973, el torneo de Wimbledon no repartirá puntos a sus participantes. Esta decisión fue propuesta en abril por parte del All England Lawn Tennis Club (instancia organizadora del certamen), argumentando su solidaridad con los afectados por la invasión de Rusia a Ucrania, que inició en febrero.

“En las circunstancias de una agresión militar tan injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso obtenga algún beneficio de la participación de jugadores rusos o bielorrusos en The Championships. Si las circunstancias cambian materialmente entre ahora y junio, lo consideraremos y responderemos en consecuencia”, dijo All England en un comunicado.

La situación no cambió y Wimbledon se jugará sin repartición de puntos, luego de que la decisión final fuera avalada por la ATP y la WTA, los organismos rectores más importantes del tenis varonil y femenil a nivel mundial. Las primeras reacciones fueron de desconcierto: “Siento que si juego en Wimbledon sin puntos es más como una exhibición. No quiero decir que no tenga sentido, es un juego de palabras, pero soy el tipo de jugadora que se motiva al ver mi clasificación subir”, comentó Naomi Osaka, ex número 1 del mundo y quien decidió darse de baja para el Grand Slam británico a raíz de esta decisión y también por una lesión en el Tendón de Aquiles.

El veto a los tenistas rusos y bielorrusos dejará a Wimbledon 2022 sin figuras como Daniil Medvedev (número 1 del mundo), Andrey Rublev (7), Karen Khachanov (24), Aslan Karatsev (39) e Ilya Ivashka (50) dentro de la rama varonil, así como Aryna Sabalenka (7), Victoria Azarenka (15), Aliaksandra Sasnovich (45), Daria Kasatkina (20), Anastasia Pavlyuchenkova (21), Liudmila Samsonova (26), Veronika Kudermetova. (30) y Ekaterina Alexandrova (31) por el lado femenil.

Además de las bajas por nacionalidad rusa y bielorrusa, así como la de Naomi Osaka, se unen a las ausencias jugadores como Roger Federer, Venus Williams, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Leylah Fernández y Sofia Kenin, todos por lesión, mientras que la ucraniana Elina Svitolina también estará ausente pero por permiso de maternidad.

La ausencia de puntos es una situación inédita que afecta a los tenistas de manera general, evalúa para El Economista la ex jugadora polaca Joanna Sakowicz-Kostecka, actualmente entrenadora y analista de tenis para Canal+ Sport: “Wimbledon tiene su marca bien consolidada, por lo que participar siempre es un honor pase lo que pase, pero en estas circunstancias es realmente difícil de aceptar porque los jugadores inocentes son castigados, especialmente aquellos que tienen cierta cantidad de puntos que defender”.

Un ejemplo es el serbio Novak Djokovic, quien a partir del 13 de junio perdió la cima del ranking ATP y cayó hasta el tercer lugar a costa de Daniil Medvedev y Alexander Zverev. Nole es uno de los candidatos en Wimbledon, pero aunque repitiera el título de 2021 no podría retomar el primer lugar de la clasificación mundial por la ausencia de puntos.

“Fue una decisión muy difícil e injusta, pero no hay mucho que como tenistas podamos hacer al respecto. Está completamente mal y ni siquiera por la parte de Wimbledon, sino de la de WTA. Deberían haber otorgado al menos el 50% del último año o todos los puntos, porque era lo mismo que cuando se vivió lo más intenso de la pandemia, si no había torneos, conservabas los puntos durante un año o más”, añadió la checa Karolina Pliskova, actual número 7 del ranking mundial.

¿Qué tanto afectará al nivel del torneo la ausencia de puntos?

“Creo que esta situación no influirá en el nivel del torneo, al contrario, puede ser incluso más interesante ya que diferentes jugadores pueden aparecer en el gran escenario de las finales. Wimbledon es una marca registrada, el torneo más famoso del mundo, así que cuando tienes éxito en ‘La catedral del tenis’ ganas una presencia eterna en la historia del deporte”, responde Joanna Sakowicz-Kostecka.

Por otra parte, la edición número 135 de este Grand Slam contará con leyendas del deporte como Serena Williams, quien regresa después de un año de inactividad, y Rafael Nadal, quien busca seguir avanzando a la meta de ganar los cuatro majors de esta temporada.

Pero no son los únicos favoritos, ya que Djokovic buscará refrendar el título de 2021 y resarcir su bajo rendimiento en este año (entre 2020 y 2021 llegó a seis finales). En la rama varonil también está la presencia del italiano Matteo Berrettini, reciente campeón en Queens y que en los últimos 12 meses ha ganado tres de cuatro finales sobre hierba, mientras que en la rama femenil el nombre más potente es el de la polaca Iga Swiatek, quien suma seis títulos consecutivos entre febrero y junio, incluyendo Roland Garros.

¿Debería continuar esta decisión de quitar puntos para próximos torneos de nivel Grand Slam?

“No, ya que los puntos ayudan a establecer el ranking y eso ha demostrado quién es el o la mejor jugadora en los últimos 52 años. Hay una razón por la que los Grand Slams están promocionando la mayor cantidad de puntos y es porque allí construyes tu posición en el mundo del tenis”, apunta la analista y entrenadora polaca.

En cuanto al perfil económico de Wimbledon 2022, esta será la edición con mayor bolsa de la historia, ya que se repartirán 49.4 millones de dólares en total, lo cual significa un aumento interanual del 15.23%. El campeón de singles de cada rama se embolsará 2.5 millones, un 17.65% más que en 2021, mientras que los campeones de dobles ganarán 677,014 dólares, que significan 12.5% más que el año pasado.

Las actividades del cuadro principal comenzarán el 27 de junio, llamando la atención que en la rama varonil Novak Djokovic y Rafael Nadal no se podrán ver las caras hasta antes de una posible final, ya que en Roland Garros chocaron anticipadamente en cuartos.