WTA 1000: el éxito de México es poder de convencimiento

Annet Kontaveit tiene un restaurante favorito en Guadalajara, donde ordenó tacos de pescado y compartió una foto de su platillo en redes sociales, en noviembre del 2021 durante la WTA Finals. Todos sus seguidores en Estonia y en el mundo conocieron un poco de México a través de la tenista número tres del ranking. De nueva cuenta, la estonia regresa a México como una de las siete tenistas Top 10 mejor sembradas de la primera versión de la WTA 1000 en Zapopan.

A 25 días de iniciar la máxima competencia en puntos del tenis femenil, se tienen 43 nombres apuntados, sin embargo, quedan cuatro wild cards por otorgar y sin forzar ninguna negociación, se contactó a la número uno del mundo, Iga Swiatek. Octagon, empresa de sports entertainment vinculada con la WTA desde hace más de una década, y Gustavo Santoscoy, Director del torneo hablaron con la tenista polaca hace dos semanas en Canadá.

”Estuvimos con ella hace un par de semanas, sabe que es un torneo 1000, le gusta Guadalajara y veamos qué pasa la próxima semana, no estamos forzando la situación, tenemos 56 jugadoras y si se dan las cosas, nosotros felices”, explica a El Economista, Santoscoy, que también es Director del Abierto AKRON Zapopan WTA 250.

Además de Kontaveit, las 10 mejores sembradas (hasta el momento) en el torneo son: la española Paula Badosa (4) "una jugadora que nos conoce de hace cuatro años y visitó Tlaquepaque"; la estadounidense Jessica Pegula (5), la griega Maria Sakkari (6), la bielorrusa Aryna Sabalenka (7), la estadounidense Coco Gauff (8), la francesa Caroline García (10), la española Garbiñe Muguruza (12) "que siempre le ha ido bien en México, visitó Tequila y me dijo la última vez ''obvio voy a estar ahi'", y las rusas Daria Kasatkina (11), Veronika Kudermetova (13).

Coco Gauff tendrá su primera experiencia en México: "supimos que en el US Open estuvo preguntando por qué todos hablaban de nuestro país.. No tengo alguna espina de que venga una jugadora en específico, porque ya han venido las mejores del mundo. Nos hubiera encantado Serena Williams, pero no nos dio tiempo por su retiro".

La WTA 1000 de Guadalajara se agrega del 17 al 23 de octubre como una de las nueve competencias de la categoría en el mundo. Las ciudades sede son Indian Wells, Doha, Miami, Madrid, Roma, Cincinnati, Toronto, excluyendo a Wuhan y Pekín.

