Halep regresa a la élite con trofeo de WTA 1000 Toronto

Simona Halep marcó su regreso al Top 10 con autoridad al ganar por tercera vez en su carrera el título WTA 1000. La rumana defensora del trofeo obtenido también en el 2016 y 2018, puso fin a la racha de la finalista Beatriz Haddad Maia. La brasileña que había llegado por primera vez a una final de la WTA 1000 cayó en el marcador por 6-3, 2-6, 6-3, después de 2 horas y 16 minutos.

Después de poco más de un año fuera del Top 10, se proyecta que la dos veces campeona de Grand Slam, pase del puesto 15 a estar entre las 10 primeras en la clasificación. El regreso de Halep al escalón más alto es una recompensa por un 2022 estelar, donde ha ganado 38 partidos, solo superada por las 49 victorias de partidos del año de Iga Swiatek. Este es su segundo título de la temporada, luego de un trofeo en Melbourne en enero. Haddad Maia, por su parte, hará su debut en el Top 20 la próxima semana, con un ranking proyectado en el puesto 16.

Halep tiene 185 partidos ganados en torneos WTA 1000, más que cualquier otra jugadora. Ha alcanzado 18 finales WTA 1000, empatada con Serena Williams en la mayor cantidad de finales desde que se introdujo este nivel en 2009.

"Nunca es fácil jugar contra Maia. Ella me ganó hace unas semanas. Sabía que iba a ser un buen desafío y una buena pelea. Así que hoy ha sido una batalla, y estoy muy feliz de poder ser más fuerte en lo importante". momentos. Aquí hay muchos rumanos y siempre vienen a apoyarme. Así que estoy muy feliz de poder ganar también aquí", dijo Halep.

Fue durante la temporada de césped de este año cuando Haddad Maia se marcó a sí misma como una jugadora en ascenso, ganando sus dos primeros títulos individuales del Hologic WTA Tour en Nottingham y Birmingham en semanas consecutivas.

El ascenso de Maia culminó en un evento destacado de su carrera esta semana, donde se convirtió en la primera mujer brasileña en derrotar a una actual número 1 del mundo con su victoria en octavos de final sobre Iga Swiatek.

"Ha sido un partido muy duro. Me sentía preparada. Ninguna de las dos empezamos bien, me puse 3-0 arriba pero luego no pude controlar lo que sentía. Simona desde ahí jugó mejor y se mereció el set. Después yo fui más agresiva pero finalmente ella jugó mejor que yo, tuve más coraje. Se lo ha merecido".

deportes@eleconomista.mx

kg