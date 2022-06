Mientras la mayoría de los adolescentes nacidos en 2004 están festejando su graduación de preparatoria, Cori Gauff (Atlanta, Georgia; 13 de marzo de 2004) celebra otro tipo de premiación: el de llegar a la primera final de un Grand Slam de categoría profesional en su carrera.

La joven estadounidense venció en semifinales, por parciales de 6-3 y 6-1, a la que había sido la sorpresa de Roland Garros 2022, la italiana Martina Trevisan, y con eso aseguró su primera búsqueda de un ‘grande’, donde tendrá la prueba de un invicto histórico como el de Iga Swiatek, que acumula 34 partidos sin derrota.

Para Gauff, comúnmente conocida como Coco, significa el primer gran paso de su carrera, pues su máximo rendimiento en Grand Slams habían sido unos cuartos de final también en Roland Garros el año pasado.

El camino de Coco Gauff en los majors había empezado de forma llamativa: con tan solo 15 años y 122 días se convirtió en la jugadora más joven en entrar al cuadro principal de Wimbledon en la edición de 2019, donde terminó siendo uno de los focos de atención porque avanzó hasta la cuarta ronda, pasando por encima de rivales como, ni más ni menos, que Venus Williams.

Es por ello que, a pesar de que la originaria de Atlanta apenas está viviendo su quinta temporada a nivel senior dentro del circuito de la WTA, su experiencia parece de mayor edad. Entró como la 18 mejor sembrada de Roland Garros 2022 y en su camino dejó fuera a campeonas como su compatriota Sloane Stephens y la belga Elise Mertens.

Gracias a esto, Coco Gauff se convirtió en la finalista más joven de todos los Grand Slams desde Maria Sharapova en 2004. La estadounidense partirá la final contra Iga Swiatek con 18 años, dos meses y 22 días, mientras que la rusa apenas superaba los 17 cuando enfrentó a Venus Williams en Wimbledon hace casi dos décadas.

Sin embargo, la edad no es una limitante para la madurez que ha adquirido Coco Gauff dentro y fuera de las canchas de tenis. En mayo de este año presumió una foto en la Torre Eiffel presumiendo su título del Departamento de Educación de Florida, tras haber concluido el programa Florida Virtual Flex. Ya en el torneo de Roland Garros, se hizo un espacio para hablar del atentado en una escuela de Texas, en su país.

“Estoy en una final de Grand Slam, pero hay tantas cosas sucediendo en el mundo en este momento, especialmente en los Estados Unidos, que no voy a estresarme por un partido de tenis”.

La situación del tiroteo en Texas afectó a Gauff de forma especial. En 2018, algunos de sus amigos estuvieron involucrados en una situación similar en el conocido como ‘Tiroteo de Parkland’, una masacre en la escuela secundaria Stoneman Douglas, en Miami. Este tipo de constantes en su país le hacen tomar fuerza cuando se asume ganadora dentro de la cancha de tenis.

“Este es un problema que pasa quizá en otras partes del mundo, pero sucede especialmente en EU (…) Fue toda una locura, nada ha cambiado. La gente que me rodea es consciente de que, si quiero decir algo, lo voy a decir, pero pienso mucho en lo que voy a decir y cómo. Desde que era más pequeña, mi papá me dijo que podía cambiar el mundo con mi raqueta. Y no se refería a eso simplemente como jugadora de tenis, sino de temas como este”, dijo tras avanzar a la final de Roland Garros 2022.

Gauff es la finalista más joven en Roland Garros desde 2001, cuando Kim Clijsters fue subcampeona un día después de cumplir los 18. También representa el futuro promisorio para Estados Unidos, una potencia del tenis que espera con ansias a la sucesora de las hermanas Williams: Coco es la norteamericana más joven en un final de Grans Slam desde Serena, en el US Open 1999.

En materia de títulos, Coco Gauff va por su tercero a nivel senior, tras haber ganado el International 125 de Linz, Austria, en 2019, y el WTA 250 de Emilia-Romagna, Italia, en mayo de 2021. Son las únicas dos finales que ha jugado y las dos las ganó, a reserva de lo que ocurra en la tercera contra la imbatible polaca Iga Swiatek.

Pero a nivel junior fue donde tuvo una experiencia más ganadora, con tres títulos en cinco finales, incluyendo el de Roland Garros en 2018 ante su compatriota Caty McNally. En aquella ocasión estuvo a punto de enfrentarse a Iga Swiatek, en lo que hubiera sido una antesala juvenil del enfrentamiento a escala senior que sostendrán este 2022.

“Estoy muy feliz de jugar contra Iga Swiatek específicamente, porque siempre quise jugar contra ella en una final y sabía que eventualmente sucedería. Incluso en juniors sabía que iba a suceder, solo por la forma en que nuestros estilos de juego se proyectaban. Simplemente no pensé que sucedería tan pronto (…) Conozco a Iga desde que ocupaba un puesto más bajo (en el ranking) y, ahora que es la número 1, nada ha cambiado aparte de su tenis. Detrás de escena, ella es tan agradable como la ven en las conferencias de prensa”.

La final femenil de Roland Garros 2022 entre Iga Swiatek (21 años) y Coco Gauff (18) será el segundo enfrentamiento en esta instancia de menor edad, después del duelo entre Emma Raducanu y Leylah Fernandez en el US Open 2021.

Los dos encuentros anteriores entre Gauff y Swiatek podrían ser relevantes para el partido por el campeonato del sábado. El año pasado, Swiatek venció a Gauff en las semifinales en el Masters de Roma, 7-6(3), 6-3, y esta primavera, ganó 6-3, 6-1 en Miami. Esa victoria fue la número 14 en la racha actual de 34 que ostenta Swiatek.

rrg