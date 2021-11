La edad promedio de los 20 mejor rankeados del PGA Tour es de 29.7 años, pero Viktor Hovland, campeón defensor del Mayakoba Golf Classic, es un joven que desafía dicha estadística. El noruego y el estadounidense Collin Morikawa son los únicos jugadores de 24 años en esa lista, los más jóvenes y de menor trayectoria en el profesionalismo.

Hovland se convirtió en profesional en 2019 y desde entonces ha ganado dos títulos de PGA (Mayakoba Golf Classic y Puerto Rico Open, ambos en 2020) y uno internacional (BMW International Open), además de 7.8 millones de dólares en premios. Actualmente, ocupa el lugar 17 en el ranking del PGA.

Todavía en sus inicios dentro del golf profesional, Viktor admira a jugadores como Charles Howell y Adam Scott, quienes han prolongado sus carreras por más de dos décadas.

“Hay un montón de muchachos aquí a los que admiro en términos de sus carreras. Charles Howell ha estado por 20 años y ha sido exitoso en cada uno de ellos, consistente y el cómo maneja el juego aunado con los negocios es impresionante. Adam Scott también, con la longevidad de su carrera y cómo es súper competitivo, creo que eso es muy admirable”, dijo Hovland a El Economista.

La consistencia de estos considerados role models por parte de Viktor se da dentro y fuera del campo de golf. Scott lleva 21 años como profesional y durante la mayor parte de este tiempo ha estado acompañado por tres socios clave: el gigante de relojes de lujo, Rolex, el grupo de ropa japonés, Uniqlo, y el fabricante de equipos de golf, Titleist. Sus premios económicos e ingresos por patrocinios lo han colocado en distintas listas de los personajes mejor pagados.

El estadounidense Charles Howell III es considerado uno de los jugadores más consistentes del juego, recién comenzó su temporada número 22 en el circuito y en su carrera ha ganado más de 41 millones de dólares en el PGA Tour a pesar de solo poseer tres victorias. En su cartera de patrocinios se encuentran marcas como Titleist, FootJoy, Lexus, FTI Consulting, Flexjet y Reynolds Lake Oconee.

Desde sus inicios, la carrera de Hovland ha destacado, pues llegó a ser el número 1 del World Amateur Golf Ranking e hizo historia como el primer noruego en ganar el U.S. Amateur (2018) y también el primero en competir en The Masters (2019).

Comercialmente posee el patrocinio de la empresa de ropa sueca J. Lindeberg, la estadounidense PING, Cisco, Slync.io, E-Z-GO, MasterCard y Audemars Piguet. El jugador compartió que él se concentra en el golf, mientras que las responsabilidades comerciales las delega a un equipo de trabajo que se encarga de administrar dicha faceta de su carrera.

Además de sentir una notoria evolución en su juego y confianza en el trabajo que ha hecho en los últimos meses, Hovland jugará por quinta ocasión en Mayakoba, lo que le da confianza para refrendar el título. Una de las grandes diferencias con respecto al año pasado tiene que ver con la experiencia que ha adquirido al sumar más torneos a su currículum, ya que este año jugó por primera vez la Ryder Cup y agregó otros torneos major.

Siento que tengo un mejor entendimiento de mí mismo, de mi propio juego y estar cómodo haciendo lo que hago. Aunque no me he puesto en el lugar de ganar muchos torneos desde entonces, como me gustaría, siento que definitivamente estoy manejando la presión mucho mejor”.