Los atletas de alto rendimiento en México conocen que tienen derecho a recibir la vacuna contra el Covid-19 y en el entendido de que es requerida para participar en ciertas competencias se han preocupado por recibir dos dosis de esta, sin embargo, señalan que las autoridades del deporte no mantienen un canal de comunicación para hacerles llegar información relacionada a sus derechos, obligaciones o restricciones fronterizas con respecto a la vacuna.

“Desde mi posición como atleta, sé que tengo los derechos, como todos los demás, a tener la vacuna gratuita. También tengo entendido que hay varias competencias y países que te obligan a tener la vacuna para que puedas entrar”, dijo a este diario el gimnasta Fabián Luna, campeón panamericano en Lima 2019. El atleta ha recibido dos dosis de la marca Moderna y se encuentra esperando su turno para recibir el refuerzo. Hace un año Luna se bajó de participar en las Copas del Mundo de gimnasia para evitar un “riesgo innecesario” y “gastar tiempo” haciendo cuarentena en torneos que no necesariamente eran su objetivo principal.

“Como deportista no tenemos información por parte de nuestras autoridades, pero tengo conocimiento que todos los ciudadanos, incluyéndonos a los deportistas, tenemos derecho a la salud, que está consagrado en la Constitución. Desconozco las razones por las que nuestras autoridades no nos proveen de mucha información. Creo que somos un sector muy desprotegido en ese sentido”, comentó Patricia Bárcenas, atleta de levantamiento de pesas adaptado.

Por otra parte, el Dr. Kethzel García Padrón, médico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), señaló que la información que se genera en torno a la vacuna contra la covid-19 se le hace llegar a todos los médicos encargados de los atletas, quienes tienen la obligación de distribuirla entre los deportistas y dar seguimiento a la evolución de la información.

“Además, cuando los atletas fueron a la ‘burbuja’ (del CNAR) a concentrarse y a vacunarse, varios colegas tuvieron que dar esa información en un auditorio, mientras se aplicaba la vacuna se le explicaba a los atletas. No es tanto que no les llegue la información, creo que es más bien una situación de triangulación y que en ocasiones no llega de manera adecuada, pero de que la información ha salido, está pública, sí. De mi parte se lo he transmitido a todos mis atletas”, argumentó el médico.

Dentro de la información básica que García Padrón distribuye a sus atletas están los cuidados en la pandemia, los tipos de vacunas con aceptación a nivel internacional, los efectos adversos, la sugerencia a nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de adquirir el refuerzo y, en caso de contagio, cómo son los procesos de reincorporación al entrenamiento y sus cuidados desde el ámbito médico, nutricional y psicológico.

El médico de la Conade explicó que si bien estar inoculado contra la Covid-19 se ha convertido en un requisito en las competencias para un mayor rango de seguridad dentro de las burbujas, en caso de rechazar la vacuna por decisiones personales o por condiciones médicas, existen las opciones de realizarse testeos continuos “que cada vez son más asertivos y minuciosos para hacer la detección pronta del coronavirus durante la competencia, así como las medidas de aislamiento y contención que ya están bastante bien descritas y trabajadas a nivel competencia, el atleta mientras esté negativo tiene la posibilidad de competir”

— ¿Qué sabes sobre las restricciones de viaje y los tipos de vacunas requeridos para poder participar en competencias internacionales?

— “No sé sobre eso”, dijo Patricio González, atleta de wakeboard.

— “La información que he recibido es muy ambigua y no hay ninguna federación o comité que me haya hecho llegar los lineamientos adecuados”, señaló la frontenista Laura Puentes.

— Sé que hay varios países que sí la exigen, también que hay muchos que nada más exigen una prueba negativa. Lo que sé de todas las vacunas es lo que he investigado por mi parte, nadie me ha mandado información adicional”, mencionó Fabián Luna.

Todos los atletas entrevistados señalaron que han recibido dos dosis de la vacuna. Alejandra Maffey, directora de NETA Agencia deportiva, indicó que toda su cartera de deportistas han sido inoculados. Por fuera de la agencia tampoco conoce casos de deportistas mexicanos que se haya opuesto a recibirla.

NETA también buscó que todos sus deportistas recibieran sus dosis, pues en marzo de 2021, la Conade comenzó a aplicar la vacuna Sputnik y Pfizer a los atletas y equipo multidisciplinario que se encontraban en el “Programa de Reapertura del CNAR” y que acudirían a las últimas competencias para buscar un pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Solicitamos que vacunaran a Donovan Carrillo (patinaje artístico) porque estaba en el proceso de clasificación para Juegos Olímpicos de Invierno. No fue factible y como agencia hicimos toda la gestión para que se pudiera ir a Miami, Estados Unidos, y vacunarse allá. Otro caso fue el de Laura Fuentes, ella se tuvo que ir a la Copa del Mundo en Valencia y todavía no estaban las vacunas para su edad y no había en Conade, gestionamos para que se fuera a alguna parte de la república a vacunarse. Tratamos de concientizarlos en la importancia de vacunarse. No tuvimos ningún tema de que alguno no se quisiera vacunar, al contrario, queríamos agilizar su proceso de vacuna por todos los compromisos deportivos que tenían”, explicó Maffey.

Un caso que le ha dado la vuelta al mundo es la detención del tenista número uno del mundo, Novak Djokovic, en el centro migratorio de Melbourne, Australia, debido a su estatus de “no vacunado”, lo que es un requisito para ingresar en el país. A pesar de que el 5 de enero publicó que había recibido una exención para participar en el primer Grand Slam del año, las autoridades lo detuvieron al aterrizar.

“Yo también estoy a favor de muchas teorías en contra de las vacunas contra Covid-19, pero me la pongo por no poner en riesgo a mi familia. Si él no está a favor y no está poniendo en riesgo a gente de su alrededor, apoyo su idea y no considero que lo tengan porque obligar para entrar a Australia. Tiene que haber libertad de decisión en la vacuna”, opinó Patricio González.

El ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Francia se redujo de cuatro a tres años, los atletas continúan con su agenda internacional y hasta el momento, Conade no ha informado sobre una posible aplicación de refuerzos.

fernanda.vazquez@eleconomista.mx

kg