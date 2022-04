En el año 2003 Tracey Curtis fue la primera mujer en jugar futbol americano en la posición de back defensivo a nivel semi profesional con los Connecticut Giants, miembros de la ahora extinta United Football League. Se trataba de un equipo de hombres, por lo que para enfrentar a receptores de 1.9 metros y su rapidez “tenía que ajustarme, tenía que aprender cómo mejorar como defensora mi técnica y aprender formas de utilizar mis recursos”, dijo en entrevista para El Economista.

De esta manera, aprovechando las herramientas a su alcance y maximizando sus conocimientos en el deporte, Curtis se convirtió también en la primera coach certificada por la USA Football y ahora se hace escuchar como instructora en un deporte que, de manera profesional, poco a poco ha ido al alza en prácticas de contratación de género. En la NFL en 2021 hubo un récord de 12 mujeres como entrenadoras de posiciones, según el Institute For Diversity And Ethics In Sport (TIDES).

Aunque se retiró de los Connecticut Giants luego de tres temporadas por una lesión en la rodilla, Curtis, de 50 años, se ha dedicado a instruir como coach a nivel junior college y en clínicas para niños, jóvenes y entrenadores; actualmente es directora del campamento juvenil de la NFL Alumni y ha participado en diversos campamentos para la NFL y sus equipos. Tracey vino de visita a México para impartir la primera clínica de coaches 2022 del Instituto Mexicano de Desarrollo Deportivo A.C. (IMDED), en el que se esperaba que al menos una mujer tomara parte de la capacitación.

—¿Qué tanta apertura existe en el futbol americano para las mujeres en los puestos de coach?

—“Creo que debes tener la combinación adecuada de conocimiento, personalidad y debes ser un buen maestro. Si puedes lograr un juego que eleve la vida de alguien, entonces habrás hecho tu trabajo. He sido muy afortunada, nunca he tenido ningún obstáculo, pero he planeado mi carrera de coach muy estratégicamente, siempre estudiando el juego, siempre buscando y tomando pedazos de conocimiento de aquí y de allá, incluso de diferentes deportes. Es una combinación de técnicas y averiguo cómo hacerlas funcionar para mí”, dijo la entrenadora.

La NFL ha buscado incrementar sus índices de contratación por raza y género a través de diversas iniciativas. En febrero de 2021 organizó su quinta reunión anual del Foro Carreras Femeninas en el Futbol, en el que participan mujeres que trabajan en el futbol americano universitario; su objetivo es apoyar el desarrollo de un flujo de talento mediante la conexión de candidatas de alto potencial con oportunidades en el futbol.

Por ahora, las posiciones que están ocupando las mujeres en mayor porcentaje son en la oficina de la liga. En 2021 alcanzó un máximo histórico de 38.8%, un incremento de 0.6% respecto a 2020, según el reporte del TIDES.

—¿Cuánto falta para ver a mujeres como head coaches de la NFL?

—“No lo sé. Se trata sobre encajar adecuadamente, sobre la personalidad indicada, sobre los valores que el entrenador trae. No lo veo como algo de hombres o mujeres, lo veo simplemente como entrenadores y qué valor pueden traer a las organizaciones. (...) Para cualquier entrenador debe haber una serie de cosas que se reúnan para hacerlo posible. Es una combinación de cuál es su filosofía, qué tipo de cultura pueden crear dentro y fuera del vestidor y sacar lo mejor de los jugadores y de su staff”, mencionó Curtis.

Hace menos de una década, no había mujeres entrenando en la NFL. En 2015, Jen Welter se convirtió en la primera en ocupar un puesto de entrenadora en la NFL cuando los Arizona Cardinals la contrataron como pasante. Al año siguiente, Kathryn Smith se convirtió en la primera coach de tiempo completo cuando fue nombrada entrenadora de control de calidad de los equipos especiales de los Buffalo Bills.

Por otra parte, en el futbol americano colegial de la División I, apenas en 2018, se contrató a la primera entrenadora de posición de tiempo completo.

Sin embargo, la entrenadora asegura que el interés de las mujeres está creciendo en disciplinas como el flag football en Estados Unidos, donde la participación de las mujeres es alta.

—¿Cómo promueves la participación de más mujeres en el futbol americano?

—“Al hacer estas clínicas y llevar algunos grandes eventos que he tenido la bendición de hacer con los New York Giants. Mi nivel de energía es muy contagioso y si no estás seguro de que te gusta el futbol, probablemente te gustará jugar para mí. Soy dura, pero te vas a divertir haciéndolo, lo va a valer y vas a tener recuerdos para tu vida. Hacer estos eventos animará a cualquier joven, hombre o mujer, a cualquier nivel a intentarlo”.

kg