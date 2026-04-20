Peso mexicano revierte caída ante al dólar por esperanzas de una reunión entre EU e Irán

El peso mexicano se apreció ligeramente frente al dólar en este inicio de semana. La divisa local se recuperó después de haber cotizado casi toda la jornada en terreno negativo, mientras los operadores continuaban atentos a la información sobre la guerra en Oriente Medio.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3019 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.3187 unidades el viernes, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para la moneda una ganancia de 1.68 centavos o de 0.10 por ciento.

El precio del dólar se movió con un rango entre un máximo de 17.3812 unidades y un nivel mínimo de 17.2945. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, perdía 0.04% a 98.10 unidades.

Esperanzas de una reunión

De acuerdo con Reuters, que cita a "un alto funcionario", Irán estaría considerando asistir a una segunda reunión para negociar la paz con Estados ⁠Unidos en Pakistán. La mediación del aliado habría sido fundamental, en medio del bloqueo estadounidenses sobre los puertos iraníes.

"Es importante entender que la aversión al riesgo en los mercados financieros parece contenida, pues en semanas previas ha ocurrido que de último minuto logran extenderse las fechas de cese al fuego y se avanza en las negociaciones, lo que no puede descartarse", dijo Banco Base.

Peso revierte caída inicial

El fin de semana las noticias sobre Oriente Medio hicieron que el alto el fuego pareciera menos estable, sobre todo después de que Estados Unidos anunció la incautación de un buque de Irán el estrecho de Ormuz. Por ahora, las preocupaciones se moderan y la paridad responde.

"La zona de 17.50 unidades es la resistencia más clara, al converger el psicológico y la media móvil de 50 días, en 17.53. A la baja se observa 17.25 como primer soporte, donde se vio el mayor volumen en cinco días", explicó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

También vigilan el TMEC

Además del entorno geopolítico, los participantes vigilan con atención las noticias de la visita a México del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el marco de las conversaciones para la revisión del tratado comercial de México, Estados Unidos y Canada.