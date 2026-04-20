CFE ejecuta un ambicioso programa de expansión y fortalecimiento de la red nacional de transmisión

• Se han terminado 30 proyectos, con una inversión de 5.6 mil mdp

• Se encuentran en proceso de construcción 47 proyectos más, con una inversión de 71 mil mdp. Y se licitarán 77 adicionales, con 95 mil mdp de inversión

El Gobierno de México avanza en el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante un ambicioso programa de expansión de la Red Nacional de Transmisión (RNT) durante el periodo 2025–2030, con el objetivo de garantizar un suministro eléctrico continuo, confiable y de calidad, en beneficio del desarrollo social y económico del país.

Este programa estratégico contempla la construcción de nuevas líneas de transmisión, la modernización y ampliación de subestaciones, así como la incorporación de tecnologías avanzadas para incrementar la capacidad de transmisión, transformación y compensación de energía. Permitirá atender el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, reducir riesgos de saturación en la red y fortalecer la infraestructura.

La expansión de la Red Nacional de Transmisión fortalecerá regiones estratégicas con alta actividad industrial, como el Bajío, la Zona Metropolitana de Monterrey y la frontera norte; zonas turísticas de alta demanda eléctrica, como Cancún–Riviera Maya, La Paz–Los Cabos, Puerto Vallarta e Ixtapa; así como regiones agrícolas clave en Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Asimismo, garantizará el suministro adecuado de energía a los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, impulsando su crecimiento y competitividad.

Actualmente, se encuentran en proceso de construcción 47 proyectos de transmisión, con una inversión de 71,713 millones de pesos. Incluyen la edificación de 3,473 kilómetros de líneas de transmisión, una distancia equivalente al trayecto en línea recta entre Tijuana y Cancún, así como la incorporación de 6,118 MVA de capacidad de transformación, suficiente para abastecer aproximadamente 4.5 millones de viviendas o cerca de 300 parques industriales de tamaño promedio.

De manera adicional, en lo que resta de la presente administración, el Gobierno de México tiene contemplado licitar 77 nuevos proyectos de transmisión eléctrica, con una inversión histórica de 95,063 millones de pesos. Estos proyectos permitirán sumar 3,597 kilómetros adicionales de líneas de transmisión, lo que equivale a recorrer el país de norte a sur, e incorporar 13,505 MVA de capacidad de transformación, energía suficiente para atender a más de 11 millones de viviendas o aproximadamente 30 parques industriales de gran magnitud.

Con estas adiciones de kilómetros adicionales de líneas de transmisión, se llegará a una longitud total de 118,266 kilómetros de líneas de alta tensión, lo cual equivale a dar tres vueltas completas a la Tierra por el ecuador.

Al día de hoy, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar y la Directora General de la CFE, Emilia Calleja Alor, la Empresa Pública del Estado ya ha terminado 30 proyectos, con una inversión total de 5,644.56 millones de pesos (mdp), en 16 estados:

Proyectos de CFE Entidades Proyectos concluidos Obras por Proyecto Monto de inversión (mdp) Yucatán 3 2 obras en líneas de transmisión por 10.8 km. de línea y 9 obras en Subestaciones con 208.2 MVA de transformación, así como instalación de 4 capacitores con 208.2 MVAr. 749.83 Nuevo León 1 Construcción de 69.6 km. de líneas de transmisión e instalación de 3 Capacitores por 45 MVAr de compensación. 707.76 Coahuila 2 7 obras en líneas de transmisión por 49.0 km. de línea y 2 obras en Subestaciones con 375 MVA de transformación. 658.19 Guanajuato 1 3 obras en subestación para instalación de dos bancos de transformación con 600 MVA de capacidad y 2 obras en líneas de transmisión por 46.4 km. de línea. 630.60 Coahuila y Zacatecas 1 Construcción de 6.4 km. de líneas de transmisión e instalación de un reactor de barra por 75 MVAr de compensación. 572.44 Chihuahua 4 5 obras en obras en subestaciones para la instalación de cuatro bancos de transformación con 800 MVA de capacidad y 2 obras en líneas de transmisión por 4.4 km. de línea. 546.65 Sonora 4 4 obras en subestaciones para la instalación de 7 reactores de barra y 2 capacitores para una compensación de 116.6 MVAr, así como 4 obras en líneas por 2.4 km.. 428.29 Baja California 2 Instalación de un banco de transformación con 300 MVA de capacidad y 2 obras en líneas de transmisión por 0.3 km. de línea. 265.18 Querétaro - Instalación de un banco de transformación con 225 MVA de capacidad. Pendiente conclusión de la Segunda Etapa para dar por finalizado el proyecto completamente. 195.05 Jalisco 2 2 obras en líneas de transmisión por 14 km. de línea. 166.09 Baja California Sur 2 2 obras para instalación de dos bancos de transformación con 100 MVA de capacidad y 2 obras en líneas de transmisión por 0.2 km. de línea. 159.35 Oaxaca y Veracruz 1 Sustitución de 228 km. de cable conductor de líneas de transmisión existentes. 148.30 San Luis Potosí 1 Instalación de un banco de transformación de 133.3 MVA. 116.52 Nayarit 1 Construcción de 9 km. de línea de transmisión. 100.10 Chiapas 2 Construcción de 2.4 km. de línea de transmisión. 74.30 Tamaulipas 1 Construcción de 1.0 km. de línea de transmisión. 66.95 Tabasco 1 Construcción de 2.0 km. de línea de transmisión. 35.23 Sinaloa 1 Instalación de un capacitor con 22.5 MVAr de compensación. 22.74

Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con una infraestructura eléctrica moderna, segura y resiliente, que permita acompañar el crecimiento económico del país, fortalecer el desarrollo regional y preparar al Sistema Eléctrico Nacional para los retos energéticos de las próximas décadas.