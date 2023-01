Shelton sorprende en Australia

Ben Shelton se destapó como prospecto para pelear por el título del Grand Slam en Melbourne y lo respalda una breve trayectoria de experiencia en el ATP y un linaje en el que su padre fue jugador de tenis y actualmente, es entrenador en la Universidad de Florida.

Tiene 20 años y venció a su compatriota estadounidense por 6-7 (5), 6-2, 6-7 (4), 7-6 (4), 6-2, en su debut en el torneo para sellar su boleto a los cuartos de final.

”Le estaba preguntando a mi papá sobre jugar algunos ITF o jugar fuera del país en los juveniles y me preguntó si yo era el mejor jugador de los Estados Unidos. Le dije: 'No, no lo soy'. Y él dijo: 'Entonces, ¿por qué iríamos a otro país si no eres el mejor jugador aquí?'.

"Creo que fue un buen consejo mirando hacia atrás y ahora estoy teniendo todas esas experiencias, estoy muy contento con cómo fueron las cosas".

Shelton hizo varias escalas antes de aterrizar en Australia. Antes de partir para su primer torneo del año en Adelaide, el vuelo más largo que tomó fue de seis horas desde Miami a San Francisco.

“El momento terminó en que nos fuimos alrededor de las 10, 11 pm de Los Ángeles y aterricé a las 8 am en Australia, así que pude dormir la mayor parte del vuelo y tomarlo como una noche normal de sueño. No estuvo tan mal. Tal vez un poco nervioso acerca de cómo reaccionaría mi cuerpo después del vuelo. Me dije a mí mismo que iba a tratar de dormir la mayor parte del tiempo y esa parecía ser la forma más fácil de tratar de pasar el tiempo”.

El estadounidense admitió que, si tuviera que rehacer algo, habría volado unos días antes para tener tiempo extra para prepararse antes de su primer partido. Pero Shelton sabe que está pasando por un proceso de aprendizaje.

Shelton es un estudiante de la Universidad de Florida y se convirtió en profesional justo antes del US Open del año pasado después de un periodo impresionante durante el cual se destacó en el ATP Challenger Tour y derrotó a Lorenzo Sonego y Casper Ruud en Cincinnati. En 2022, el estadounidense levantó tres trofeos Challenger en tantas semanas para completar su temporada y entrar en el Top 100 del mundo.

Shelton continúa con su educación tomando dos clases en línea: emprendimiento y negocios internacionales.

“A menudo tengo tiempo por las tardes cuando termina mi día, por lo que no ha sido demasiado difícil encontrar tiempo. Dos clases es un horario bastante ligero, por lo que no ha sido una gran lucha. Definitivamente es bueno tener algo fuera del tenis en lo que pueda sumergirme o dedicar tiempo a hacerlo, sin volverme demasiado mono".

Shelton, número 89 en la clasificación de la ATP, se enfrentará a Tommy Paul (35). Será el primer duelo de cuartos de un Slam entre dos estadounidenses desde 2007, cuando Andy Roddick derrotó a Mardy Fish en Melbourne. El título ganado por Roddick en el US Open hace 20 años se mantiene como el último tenista d EU en singles de un Grand Slam.

deportes@eleconomista.mx