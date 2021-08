Ser una de las 100 mejores del mundo es el objetivo que la tenista Renata Zarazúa y su equipo de trabajo se plantearon en 2021. Actualmente, ocupa la posición número 122 del ranking de la Women's Tennis Association (WTA) y se está preparando para el US Open, ya que una buena participación en este último Grand Slam del año aumentará sus posibilidades de alcanzar su meta.

Zarazúa ha mantenido la fórmula que le dio resultados. Desde que en febrero de 2020 alcanzó sus primeras semifinales en un torneo WTA en el Abierto Mexicano de Tenis (AMT), su equipo de trabajo permanece intacto: sus entrenadores son su hermano Patricio y el extenista de origen argentino, Hugo Armando; además tiene como preparador físico a Carlos Aranda.

Este 2021 la tenista pudo sumar a su lista de logros su primera participación en unos Juegos Olímpicos y alcanzar su primera final de WTA, en el torneo de Concord durante la primera semana de agosto. Para el US Open, el equipo no se ha planteado alcanzar una ronda, sino que el objetivo es tratar de ganar los más partidos posibles.

En su metodología, la preparación física tiene una carga especial. Su hermano, Patricio, explicó a El Economista: “el tenis se ha vuelto un deporte muy físico y creo que es una parte muy importante, sobre todo cuando llegas a la última parte del año. Hemos basado mucho el entrenamiento en la parte física, es algo que ha dado resultado y una de las razones por las que ha podido mantener su nivel muchas semanas seguidas”.

Algo que sí se modificó es la mentalidad con la que Renata afronta los torneos. Su hermano compartió que con los resultados en los últimos dos años, la tenista se ha dado cuenta de que tiene nivel para competir contra las mejores del mundo.

“Saber que puede llegar a un torneo de los más grandes y saber que puede competir con cualquier jugador al que le toque. Poco a poco ha ido teniendo más confianza y sabiendo que puede competir con las mejores”.

Parte de la confianza en Renata tuvo que ver cuando su hermano se convirtió en su entrenador: le dio seguridad de estar bajo la guía de una persona que siempre vería por su bienestar. En competencia, Patricio también busca mantenerla tranquila, limitando el ruido exterior para que llegue concentrada.

“Normalmente, calentamos, luego le gusta estar un poco relajada, un poco sola, escuchar su música y ya cuando llega la hora del partido comienza a activarse un poco: calentar, mover las piernas; antes de que entre a la cancha le digo cualquier cosa para que se ría. Trata de llegar a los partidos con la mentalidad de que es un juego más.

“Trata de llegar con la mentalidad de que es una oportunidad más y trata de hacer lo mismo que cada partido, las cosas que le funcionan y así es como va mejorando y dando buenos resultados en los torneos”, dijo su entrenador a este medio en 2020, durante su participación en el AMT.

Otro de los avances en su preparación es que al competir en cada vez mejores certámenes tiene la posibilidad de encontrar la grabación de sus partidos, algunos en Youtube, lo que le permite estudiarse de una mejor manera.

Además, este verano lograron sumar como base de entrenamiento a la academia de Rafael Nadal en Europa. Mientras ellos residen en Miami y cuentan con su sede de prácticas en Estados Unidos, Patricio mencionó que el 70% de los torneos se realizan en el viejo continente, donde hasta antes de este año carecían de una base para entrenar durante el tiempo que pasaban en ese lugar y no había torneos.

—¿Cómo te capacitas para poder seguir aportando al crecimiento de Renata?

“Llevaba casi dos años viajando con ella cuando empecé (a entrenarla). Obviamente, sabía de tenis, pero no tenía ningún tipo de experiencia a ese nivel y ahora he viajado a los suficientes torneos con ella para irme dando cuenta cómo trabajan los mejores entrenadores del mundo y así es como he ido aprendiendo cosas. Más que tratar de capacitarme con algún curso o algo así, es más con mucha experiencia y aprendiendo de entrenadores cercanos que me han ayudado a mí también a seguir mejorando como entrenador”, respondió Patricio.

El hermano de la tenista tiene de referente principal a Hugo Armando, quien llegó a ser top 100 del mundo durante su etapa como jugador activo y con quien trabaja de cerca. Patricio también admira la filosofía de entrenamiento de Toni Nadal, tío y formador de uno de los tres grandes de la actualidad, Rafael Nadal.

“De Toni Nadal me gusta mucho su filosofía y su método, el cómo ven las cosas y cómo ve el tenis. Creo que tiene una forma muy clara y simple de ver el tenis, es una persona que uso mucho de referencia porque me gusta mucho”.

—¿Cómo cambian las oportunidades a medida que se sube en el ranking?

“Cambian mucho porque entras a torneos mucho más grandes donde el prize money es mucho más alto e incluso la cantidad que ganas por sólo entrar. Cuando empiezas a calificar a torneos más grandes son más puntos en tu ranking por los partidos que ganas, entonces es más fácil subir y más fácil de alguna manera cubrir tus gastos porque, normalmente, los torneos grandes te pagan todo en cuestión de hotel y todo eso, algo que los torneos chicos no hacen”.

En 2021, Renata ha acumulado 101,494 dólares en premio económico de un total de 417,695 que ha obtenido a lo largo de su carrera. El número 122 ha sido su mejor ranking hasta el momento, al que ascendió luego de haber alcanzado la final del torneo de Concord. En 2013, la tenista comenzó a sumar puntos para el ranking de la WTA; en ese entonces ocupaba el puesto 862 y fue hasta el 2016 que pudo colocarse entre las mejores 300 y ya en 2020 dio el salto hasta el top 150.

