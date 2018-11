Ricardo Ferretti analizó durante una conferencia de prensa las posibilidades que su club tenía para cumplir con los 765 minutos obligatorios que estipula la regla 20/11. Primero, lamentó que para que los minutos que sus jugadores, Yahir Díaz y Rafael Durán, convocados a la Selección de futbol que participó en los Juegos Centroamericanos fueran tomados en cuenta para cumplir con el requisito, deberían de jugar al menos 50 minutos con Tigres en alguno de los 14 juegos que tenían después de culminar su participación en la competencia continental y regresar a su club.

También, recordó que al menos cuatro jugadores más de las Fuerzas Básicas de Tigres estaban esperando su debut en Primera División en los últimos torneos; pero con un plantel con figuras como Gignac, Eduardo Vargas, Enner Valencia, Guido Pizarro, ¿a quién sacrificar?

“Quiere decir que puedo jugar 16 partidos y perder uno si no la utilizo, puede ser ¿no? Es una posibilidad, no lo niego”, expresó Tuca, sobre la posibilidad de no cumplir con los minutos establecidos de la regla y perder tres puntos, como indica el reglamento.

Entonces, Ferretti tuvo que hacer algo que casi no acostumbra: debutar jugadores.

La regla que obliga a los clubes de la Liga MX a alinear a jugadores menores de 21 años, provocó que durante la fase regular del torneo Apertura 2018 se totalizaron 47 debutantes en Primera División, siendo Veracruz y Monterrey los equipos que más jugadores debutaron, con un total de seis jugadores cada uno.

El promedio de debuts los ocho torneos anteriores a la regla se ubicó en 21 jugadores por torneo, con un rango de 32 debutantes como máximo en el torneo Apertura 2015 y mínimo de 10 elementos que tuvieron sus primeros minutos en el Máximo Circuito durante el torneo Clausura 2018.

Es decir, la cifra de debuts del Apertura 2018 aumentó en 4.7 veces respecto al torneo anterior.

“Estoy convencido de que si promueve que los clubes debuten a jóvenes con proyección. Lo más importante es la calidad que tengan, y si eso conlleva cumplir con el reglamento, es bueno”, explica Mario Trejo, director deportivo de Veracruz, equipo que entre el Apertura 2014 y el Clausura 2018 debutó a tres jugadores; pero que en este torneo le dio oportunidad por primera vez de jugar en el Máximo Circuito a seis futbolistas.

No todos los 47 jugadores que debutaron en Primera División durante el torneo ayudaron a sus clubes para cumplir con la regla 20/11.

Sólo 28 jugadores debutaron con menos de 21 años, edad que les permite que los minutos jugados en el torneo sirvan para llegar a los 756 minutos, y aunque en el resto de jugadores que debutaron no sumaron a la regla, aumentó el número total de nuevos jugadores en la Liga MX.

La regla reactivó proyectos de formación, como en los casos de Tigres, Veracruz, Toluca.

En los equipos que tienen una política deportiva de formación de jugadores no tuvieron problemas para cumplir la regla, aun sin que tuvieran que debutar a varios jugadores, ya que en sus equipos cuentan con elementos menores de 21 años y que son titulares, como Pumas, Santos Laguna, Pachuca y Chivas.

Cruz Azul y Lobos BUAP, dos de los tres equipos que no debutaron a ningún jugador durante el torneo Apertura 2018, tuvieron que recurrir al fichaje de jugadores jóvenes para cumplir la regla, como Roberto Alvarado y Misael Domínguez con La Máquina y Aldo Cruz con el equipo poblano.

“La regla 20/11 promueve que se vayan observando con mayor detenimiento a los jóvenes prospectos”, señala Trejo, así le pasó a Veracruz con Sebastián Jurado, portero que debutó ante la lesión de Pedro Gallese y que tuvo actuaciones destacadas en los últimos dos juegos del equipo en el torneo.

El número de debutantes por equipo es un índice que refleja la oportunidad que le dan los clubes a sus fuerzas básicas, pero no el único parámetro para evaluar la calidad e importancia de los proyectos de formación, según las opiniones de José Luis Arce, vicepresidente de Captación de Talento de Pumas, y Eduardo Fentanes, director de Fuerzas Básicas de Santos Laguna.

“Nosotros no tenemos problema con cumplir con regla, porque tenemos una filosofía de darle oportunidad a los jóvenes. Buscamos que 80% del plantel esté conformado por jugadores de Fuerzas Básicas”, expresó Arce.

Aunque el número de debuts aumentó en el Apertura 2018, el promedio de minutos de participación de los jugadores se ubicó en 222 minutos en todo el torneo, lo que se traduce en 14.5% de todos los minutos.

Esto quiere decir que algunos clubes utilizaron los debuts para promover a jugadores y cumplir la regla de minutos, como Tigres que tuvo que debutar a cuatro jugadores, una situación inusual en el club desde que Ferretti es el técnico, ya que en los seis años previos a este torneo, debutó al mismo número de jugadores.

Eduardo Fentanes explica que Santos Laguna incluso vendió a jugadores como Jorge Sánchez, Uriel Antuna y canteranos que tienen participación con Tampico Madero, la filial del equipo en Primera División.

“Por reglamento ya no es obligatorio que los clubes tengan la categoría de Segunda División, pero para complementar la formación de los jugadores el equipo ha mandado a jugadores a Liga de Ascenso, y algunos se mantienen en el primer equipo de Santos”, indica Fentanes.

Sólo cuatro jugadores que debutaron en el torneo superaron los 1,000 minutos de participación con sus equipos, que equivalen a 70% de todos los minutos del torneo; es decir, que se ganaron la confianza y la titularidad con sus entrenadores.

