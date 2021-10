De pronto se apagaron las luces del Coso, la gente entendió y poco a poco fueron prendiendo sus velas y los que no, su celular; una suave música inició mientras el inmueble de la colonia Nochebuena se nutrió de solemnidad e hizo su aparición la Virgen del Rosario cargada en un altar por algunos monaguillos para dar inicio a la ceremonia en honor a los que no lograron sobrevivir al Covid-19 y ya no están con nosotros, fue un momento de paz, tranquilidad y reflexión sobre lo vivido.

Luego que el padre enviado por la Arquidiócesis Primada de la Ciudad de México, presidiera la ceremonia, bendijera el serial y el público entonara el Padre Nuestro, sonaron parches y metales, se escuchó fuerte el olé en los tendidos e inició el ir y venir de aficionados, vendedores y gente del toro que, si bien sólo pudo festejar el triunfo de Juan Pablo, se sintió satisfecho por volver a disfrutar de su afición.

Una vez terminado el paseíllo, los seis alternantes saludaron en el ruedo ante la fuerte ovación de los 20 o 23 mil asistentes que fueron a testificar la reapertura del coso y que prácticamente llenaron el numerado pero sin olvidar la sana distancia y los protocolos de seguridad como el escaneo de código QR y el gel en la entrada.

Abrió plaza Uriel Moreno "El Zapata", quien fiel a su costumbre prendió el ánimo de la gente luego de realizar lances variados y cubrir el tercio de banderillas con su ya famoso Par Monumental a “Rafio” de Rancho Seco para conseguir la primera vuelta al ruedo en la reapertura. El trasteo, con cambiados por la espalda y por el lado derecho o algunos naturales lo remató con una estocada entera que le valió las palmas del respetable.

Por su parte Ernesto Javier Calita enfrentó a “Resplandor” de La Joya con el que no logró conectar con los tendidos al no confiarse y luego de una estocada de lentos efectos se retiró en silencio.

Juan Pablo Sánchez recibió a “Acitrón” de Jaral de Peñas a la verónica y lanceó con temple y cadencia, no replicó el quite que realizó Sergio Flores por saltilleras y brindó la muerte de su enemigo al Matador Alfredo Gutiérrez. Inició su faena de muleta en los medios, de rodillas y por el lado derecho, con pases templados que incluso logró a pesar de que el toro buscó el refugio de las tablas e hilvanó un par de dosantinas que le fueron muy coreadas para rematar con una buena estocada que le valió, por petición mayoritaria, la primera y única oreja del festejo.

Sergio Flores bregó con “Don Raúl” de Los Encinos, un toro deslucido y parado al que terminó de torear de aliño y con el que abrevió de estocada entera que provocó derrame para ser silenciado en su labor.

El quinto del festejo, “Suspiro” de José María Arturo Huerta, un toro de muy poca presencia hizo pasar fatigas a Luis David, quien no paró de escuchar las fuertes protestas del público, pinchó y le abuchearon luego de escuchar un aviso.

Cerró el festejo Leo Valadez ante “Barbacana” de Pozo Hondo, al que recibió de rodillas en los medios y lanceó variado, cubrió el tercio de banderillas y toreó por ambos lados sin llegar a conectar con la gente, se puso pesado con la espada y terminó su labor en silencio luego de recibir un bocinazo desde el palco del juez.