Prisión a Griner en Rusia enciende reacciones en EU

Brittney Griner, siete veces All-Star de la WNBA y dos veces Jugadora Defensiva del Año de la WNBA fue declarada culpable por posesión de drogas en Rusia y sentenciada a nueve años de prisión.

La jugadora ha estado bajo custodia rusa desde que fue detenida en febrero en el aeropuerto internacional de Sheremetyevo. El Servicio Federal de Aduanas de Rusia encontró en el equipaje de Griner cartuchos que contenían aceite de hachís, concentrado de marihuana. Los funcionarios rusos encontraron 0,702 gramos de aceite, eso es menos que el peso de la tapa de un bolígrafo o un chicle, pero los fiscales alegaron que era suficiente para alcanzar el umbral de "cantidad significativa" según la ley rusa y le pidieron al juez que sentenciara a Griner a prisión.

Enseguida, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un comunicado calificando su detención como “inaceptable”.

“La ciudadana estadounidense Brittney Griner recibió una sentencia de prisión que es un recordatorio más de lo que el mundo ya sabía: Rusia está deteniendo injustamente a Brittney. Es inaceptable y pido a Rusia que la libere de inmediato para que pueda estar con su esposa, seres queridos, amigos y compañeros de equipo. Mi administración continuará trabajando incansablemente y buscará todas las vías posibles para llevar a Brittney y Paul Whelan a casa a salvo lo antes posible”.

Casi todos en la WNBA están hablando y defendiendo a la estrella de Phoenix Mercury. Becky Hammon no es una excepción. La entrenadora de Las Vegas Aces pidió al gobierno ruso que "haga lo correcto".

"Es algo que obviamente me toca muy de cerca, así que le pido al gobierno ruso que haga lo correcto. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos pidiendo indulgencia y estamos pidiendo traer a casa a BG".

Hammon también sugirió que una sentencia de prisión para Griner podría tener "malas implicaciones" para el resto del mundo deportivo internacional. Ella cree que hay formas de presionar a Rusia antes de que se enfrenten a un ostracismo aún mayor.

"Si (Griner) tuviera que cumplir una sentencia (de prisión), creo que tendría que haber malas implicaciones a nivel internacional en el mundo del deporte. Hay ciertas formas de presionar a Rusia. Esperemos que no llegue a eso".

Estados Unidos ofreció intercambiar al traficante de armas ruso condenado Viktor Bout como parte de un posible acuerdo con Rusia para liberar a Griner y al director de seguridad corporativa Paul Whelan. Ese mismo día, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo públicamente que el gobierno de EU ha puesto una "propuesta sustancial sobre la mesa", pero no confirmó los informes sobre Bout.

El gobierno ruso respondió a la oferta inicial de los Estados Unidos al solicitar que el asesino convicto Vadim Krasikov también se agregue al intercambio propuesto. Según los informes, los funcionarios rusos comunicaron la solicitud a principios de julio, pero lo hicieron a través de un canal secundario informal. Debido a la forma de comunicación,. inicialmente cuestionó la legitimidad de la misma. Además, la solicitud de incluir a Krasikov en el intercambio no es simple: fue condenado por asesinato en Alemania el año pasado y aún permanece bajo custodia alemana.

El 27 de julio marcó el primer día que Griner testificó en su juicio. Ella contó el día de su arresto y dijo que el intérprete no proporcionó una traducción completa y explicó que tuvo que usar una aplicación de traducción en su teléfono para comunicarse con un oficial de aduanas. Griner también dijo que tampoco le ofrecieron una explicación de sus derechos o acceso a abogados mientras le indicaban que firmara documentos.

Un día antes de que Griner testificara, su equipo de defensa enfocó su punto de vista en cómo el cannabis tiene un uso medicinal. Sin embargo, aún enfatizaron que Griner no tenía intenciones criminales y accidentalmente lo puso en su equipaje mientras empacaba a toda prisa. Sin embargo, es posible que esa explicación no tenga mucha relevancia en los tribunales rusos, ya que, según los informes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que la legalización del cannabis en los EU no tiene impacto en las leyes rusas.

deportes@eleconomista.mx