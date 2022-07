La estrella de baloncesto estadounidense Brittney Griner pone en campo minado a los mandatarios y las leyes de Rusia y Estados Unidos. El deporte abre la carpeta de un nuevo asunto geopolítico por resolver.

Griner hoy de 31 años de edad, jugadora de la WNBA desde siempre ha sido una jugadora que pone en la mesa polémicas, que van desde la crítica al sistema por juzgar preferencias sexuales hasta enfrentar ahora un juicio en Moscú por posesión de drogas. Fue detenida por la aduana rusa que encontró cartuchos con aceite de hachís en su equipaje.

Griner es una de las 11 mujeres en recibir una medalla de oro olímpica, un campeonato de la NCAA, una medalla de oro de la Copa Mundial FIBA y un campeonato de la WNBA. Juega para Phoenix Mercury y en su época universitaria defendió a los Baylor Lady Bears en Waco, Texas. Es la única jugadora de baloncesto de la NCAA que ha anotado 2000 puntos y bloqueado 500 tiros. Ha sido galardonada como Jugadora AP del año y Jugadora más destacada de la Final Four. En 2013, Griner firmó un acuerdo de patrocinio con Nike y por su altura de 206 metros usa calzado de hombre.

La jugadora fue parte del equipo olímpico femenino de Estados Unidos en 2016. En el 2020, protestó por el Star Spangled Banner y declaró que no estaría en la cancha mientras se tocara el himno nacional durante la apertura del juego. En 2021, fue nombrada miembro del equipo nacional femenino de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de 2020, donde ganó su segunda medalla de oro.

Actualmente se mira a Griner en las agencias de noticias rusas, hablando a través de un intérprete.

“Me gustaría declararme culpable, su señoría. Pero no hubo intención. No quería infringir la ley”, dijo Griner.

Griner fue detenida en febrero en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú luego de que supuestamente se encontraran botes con aceite de cannabis en su equipaje. Enfrenta hasta 10 años de prisión si es declarada culpable de transporte de drogas a gran escala, sin embargo ella asegura que había actuado sin querer porque estaba empacando a toda prisa.

El juicio comenzó la semana pasada en medio de un creciente coro de llamados a Washington para que haga más para asegurar su libertad casi cinco meses después de su arresto

Elizabeth Rood, subjefa de misión de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, dijo a los periodistas después de la audiencia que habló con Griner en la sala del tribunal y compartió una carta del presidente Joe Biden que leyó.

"Me gustaría declararme culpable, su señoría. Pero no hubo intención. No quería infringir la ley. Estoy aterrorizada de estar aquí para siempre. Me doy cuenta de que está lidiando con muchas cosas, pero no se olvide de mí y de los otros detenidos estadounidenses. Por favor (Joe Biden), haz todo lo que puedas para llevarnos a casa”, dijo Griner.

Un representante de Griner dijo que la totalidad de la carta a Biden se mantenía en privado y que su esposa, Cherelle, no estaba disponible para hacer comentarios. El mes pasado, Cherelle Griner le dijo a CNN que siente que los diplomáticos estadounidenses no están haciendo lo suficiente, a pesar de sus mejores intenciones.

“No creo que se esté haciendo el máximo esfuerzo porque, una vez más, la retórica y las acciones no coinciden”, dijo en una entrevista.

Según la Casa Blanca, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris hablaron con Cherelle Griner sobre cómo está trabajando la administración para liberar a Griner, Paul Whelan y otros ciudadanos estadounidenses detenidos. Griner también escribió que votó por Biden en las elecciones presidenciales más recientes.

“Voté por primera vez en 2020 y voté por ti. Creo en ti. Todavía tengo mucho bien que hacer con mi libertad que tú puedes ayudar a restaurar. ¡Extraño a mi esposa! ¡Extraño a mi familia! Extraño a mis compañeros! Me mata saber que están sufriendo tanto en este momento. Estoy agradecido por todo lo que puedan hacer en este momento para llevarme a casa”, decía otro extracto de la carta.

La Casa Blanca reiteró el lunes pasado que “la Federación Rusa está deteniendo injustamente a Brittney Griner”.

“El presidente Biden ha sido claro sobre la necesidad de ver en libertad a todos los ciudadanos estadounidenses que son rehenes o detenidos injustamente en el extranjero, incluida Brittney Griner. El gobierno de Estados Unidos continúa trabajando agresivamente, utilizando todos los medios disponibles, para traerla a casa”, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, en un comunicado.

“El equipo del presidente está en contacto regular con la familia de Brittney y continuaremos trabajando para apoyar a su familia”, agregó.

Docenas de organizaciones, incluidas NAACP y GLAAD, han firmado una carta en la que piden a Biden que llegue a un acuerdo para la liberación de Griner, informa CNN.

"Utilizó las palabras 'detenida injustamente', y esa es una designación oficial utilizada por el gobierno de los Estados Unidos. Inicialmente, cuando fue detenida, aunque todos sabíamos lo que estaba pasando, el gobierno de Estados Unidos nos dijo que lo mantuviéramos un poco más como un tema de bajo perfil, creo porque esperaban que Rusia, francamente, no lo hiciera (verla como un activo de tan alto valor, en el que estarían buscando obtener algo a cambio de ella). Claramente ahora todos entienden lo importante que es ella, lo conocida que es en este país, lo importante que es en la WNBA. En este punto, creo que tenemos que llamar la mayor atención posible sobre su caso y llevarla a casa a salvo lo más rápido posible", reflexionó Adam Silver sobre el caso.