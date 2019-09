Atlético de San Luis no tuvo paciencia, no quiso o algo sucedió para que no mantuviera a Alfonso Sosa como entrenador del equipo.

La directiva dijo que se fue por faltas de respeto y a los valores de la institución. El club no perdía desde la fecha cuatro y está a un punto de la zona de Liguilla, con esos datos se despide.

Al menos desde el 2014 un entrenador que recién ascendía no perdía su empleo tan pronto. Solo estuvo siete partidos en la Liga MX, pese a que le dio los dos títulos en el Ascenso MX para subir de categoría de manera directa.

Alfonso se ha especializado en ascender clubes. Lo hizo con Leones Negros y con Necaxa. Ahora mantenía compitiendo al Atlético de San Luis, que ligaba cuatro partidos sin perder y lo hacía con la tercera plantilla con menor valor de la Liga MX (23.5 millones de euros), solo por arriba de FC Juárez y Veracruz.

-¿Qué se necesita para convencer a un directivo para apostar por un proyecto a largo plazo?

Jacques Passy, director técnico mexicano internacional y ex director de la Johan Cruyff University en México, explica a El Economista:

-“La clave radica en que los técnicos que ascienden deben entender que están en otra división. Técnicos que han ascendido han pensado que la metodología que los llevó a ascender es la misma que deben ocupar en la Liga MX, cuando hay más extranjeros, otro perfil de estructura y torneo. El caso del despido de Alfonso Sosa es ajeno a los resultados y responde a una cuestión interna. Llevaba un proyecto deportivo adecuado para un director técnico que recién ascendió. La causa no tiene que ver los resultados”.

El presidente del club, Alberto Marrero, aseguró en conferencia de prensa que el motivo de la destitución de Alfonso Sosa, “es simplemente por haber incurrido en faltas de respeto hacia jugadores y mi persona, lo cual el club no va a tolerar, ya que aquí se trabaja con unos valores y el respeto sobre todo es el primer valor en el que se trabaja no solo nosotros, sino la institución que está detrás que es el Atlético de Madrid”.

TUDN reveló que otro de los motivos de la destitución fueron los problemas con el jugador Ricardo Centurión, quien tienen una estrecha relación con la directiva del club.

El Economista realizó una revisión de los entrenadores que ascendieron desde la campaña 2013-2014 y Alfonso es quien ha durado menos en el cargo tras iniciar su camino en la Liga MX.

Por ejemplo tanto Necaxa y Leones Negros (ambos con Sosa como entrenador) y Lobos BUAP, con Rafael Puente Jr. mantuvieron a su estratega entre 30 y 34 partidos y algunos les permitieron estar hasta dos torneos en el banquillo. Quien había permanecido menos tiempo en su puesto después de ascender fue Carlos Bustos; cuando con Dorados solo se mantuvo 10 partidos en una campaña en la que tuvieron hasta tres técnicos.

Jacques Passy dice que por la forma en cómo se dio la salida, Alfonso Sosa, “no tendrá problema para nada (en términos de tener confianza y recuperarse anímicamente), recién se va del equipo ganándole a Pachuca”.

San Luis tendrá la posibilidad de evaluar a quién definirá como su próximo técnico ya que esta semana no hay actividad en la Liga MX por la Fecha FIFA. El Atlético volverá a ver acción en el torneo local el próximo 13 de septiembre cuando visite al Puebla. Según ESPN, TUDN, Gustavo Matosas -quien renunció por ‘aburrimiento’ a la selección de Costa Rica- es uno de los candidatos para tomar al equipo.