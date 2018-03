El presupuesto para la edificación del nuevo estadio de los Diablos Rojos del México continúa en lo mismo: 60 millones de dólares. La organización indica que van en presupuesto. El inmueble lleva el 60% de avance y se estima que estará listo para el tercer trimestre del presente año, aunque la organización evalúa la fecha en la que se realizará el inauguración.

El señor Alfredo Harp decidió hacer algo monumental y no algo rápido , indicó el gerente general de la organización, Othón Díaz.

El directivo añadió que analizarán el número de partidos que puedan disputar como local en la presente temporada y después determinarán cuándo lo inaugurarán. Sin embargo, buscarían iniciar una campaña en dichas instalaciones, con el fin de tener un mayor impacto, aunque todo está sujeto a la decisión de dueño de la organización.

El techo se está elaborando en Guadalajara y éste se ensamblará en el nuevo estadio. En dicha estructura trabajan 600 personas, más los 1,300 trabajadores que están en la Ciudad de México.

La capacidad del estadio será de 12,000 personas, y con posibilidad de sumar 4,000 asientos con gradas temporales, para llegar a 16,000 espectadores. Tendrá 26 palcos se ofrecerán varios esquemas para la concesión de dicha área y 630 cajones de estacionamiento. Se busca que el recinto sea uno de los referentes de la Ciudad de México y que sea un inmueble que también albergue otros eventos, dándole prioridad al beisbol.

La parte del boletaje será operada por Ocesa. El señor Alfredo Harp está realizando la negociación y lo que está pidiendo es que no se traslade un alto costo en la parte de los boletos. Si no se dan las condiciones de operación que él considere correctas, siempre habrá posibilidad de que nosotros lo hagamos, porque éste será nuestro tercer año operando el Fray Nano al 100%, no es algo que desconozcamos , acotó Othón Díaz.

En relación con el espacio que ocupará el estadio de beisbol, Othón Díaz acotó que el equipo destinará más de 200 millones de pesos para restituir instalaciones deportivas, a petición del gobierno local, dinero que es parte del presupuesto del estadio. Por el momento, la franquicia continúa negociando la transmisión de sus partidos, aunque la prioridad en la negociación la tiene Sky.

Nosotros tenemos la intención de que el nuevo estadio llegue con un nuevo proyecto de televisión, porque gracias a la marca Panasonic ahora tenemos todo el equipo necesario para hacer nuestras transmisiones, y eso nos da la facilidad para que las cosas funcionen mejor, en la calidad de las tomas, el tener un programa previo , explicó el gerente general de los Diablos.

La semana pasada se dio a conocer que Othón Díaz, quien ocupa el puesto como gerente general de los Diablos Rojos, será el presidente de la Federación Mexicana de Canotaje para el periodo 2017-2021.

Al respecto de su nuevo cargo, Othón mencionó que en los Diablos Rojos está al 100 por ciento.

Es mi trabajo, de aquí come mi familia. En muchos momentos se ha visto que los presidentes de federación se dedican de tiempo completo porque obtenían recursos de alguna manera .

Entre los puestos que ha ocupado Othón Díaz está la Subdirección General de calidad para el deporte en la Conade. El directivo acotó que tiene mucho que aportar, pero con una limitación de tiempo, lo cual se solventará con la gente que trabajará en su equipo.