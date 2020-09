Novak Djokovic ha ganado los dos Masters 1000 que se han disputado en la reanudación de la temporada de la ATP y superó a Rafael Nadal en títulos en estos torneos con 36.

El serbio superó en la final de Roma a Diego Schwartzman 7-5 y 6-3 y ganó por quinta ocasión en la capital italiana.

“Ha sido una buena semana, pese a que no he jugado mi mejor tenis. Pero estoy satisfecho”, dijo Djokovic tras la final.

“Estos son los torneos más importantes que tenemos en nuestro ATP Tour... Estos son los eventos en los que quiero dar lo mejor de mí, además de los Grand Slams y las Finales (ATP)”.

El tenista serbio es el único que ha ganado todos los títulos ATP Masters 1000 y además los ha ganado todos dos veces.

Djokovic ya había empezado bien el día al sumar su semana 287 como número uno del ranking de la ATP para superar a Pete Sampras y colocarse como el segundo tenista con más semanas en la cima, sólo detrás de las 310 de Roger Federer.

Nole tiene marca de 31-1 este 2020, con su única derrota por la descalificación en Estados Unidos, se prepara para Roland Garros y a partir de la próxima semana buscará su título 18 de Grand Slam, en la búsqueda de acercarse a Rafael Nadal (19) y Federer (20).

Este 2020 ha sido un año positivo para Djokovic en cuanto resultados, pero con polémicas por su torneo benéfico y contagios de Covid-19, su asociación de jugadores paralela a la ATP y el pelotazo a la jueza de línea en el US Open.

Halep también campeona

La rumana Simona Halep, primera cabeza de serie, ganó el lunes en Roma tras el abandono en el segundo set de la final (con 6-0 y 2-1 a favor) de la defensora del título, la checa Karolina Pliskova, número 2.

Tras dos finales perdidas en 2017 y 2018, Halep ganó por primera vez en la tierra batida romana, logrando así su tercer título consecutivo tras Dubai y Praga, a menos de una semana del comienzo de Roland Garros, aplazado a septiembre por la pandemia de coronavirus.

“Cuando vine aquí la primera vez en 2013 me gustó mucho y tuve la suerte de llegar a semifinales. Desde entonces he jugado bien y después de dos finales he podido ganar el título”.

“Quiero agradecer a todo el mundo que el torneo haya salido bien, las condiciones no eran fáciles. Me he sentido segura dentro y fuera de la cancha”, señaló sobre la competición, en la que las jugadoras tenían que permanecer obligatoriamente en los hoteles designados y solo salir para ir a los partidos y entrenamientos.

Covid en Roland Garros

Una tenista dio positivo a Covid-19 y quedó fuera de las calificaciones del individual femenino de Roland Garros, un día después de una decisión idéntica para cinco jugadores del torneo masculino, anunció el lunes la organización del torneo. La identidad de la jugadora no fue precisada.

“La dirección del torneo de Roland Garros informa que una jugadora de las calificaciones dio positivo al Covid-19. Conforme al protocolo sanitario del torneo, esta jugadora quedó fuera del cuadro de las calificaciones que comienzan el martes y quedará aislada durante siete días”, escribe Roland Garros en un comunicado.

[email protected]