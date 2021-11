El éxito histórico que continúa construyendo Novak Djokovic ahora le permite pensar en un futuro como mentor de nuevas generaciones. Con su victoria en el Masters 1000 de París el fin de semana, el serbio rompió el empate con Rafael Nadal y estableció un récord de títulos en dicha categoría con 37, de los cuales seis los ha obtenido en la capital de Francia. Tan sólo la victoria en semifinales le había garantizado terminar la temporada como número uno del mundo por séptima vez, lo que también ya es un récord.

Djokovic regresó de una pausa de casi dos meses y se adjudicó el triunfo del Masters de París ante el ruso (No.2) Daniil Medvedev por 4-6, 6-3 y 6-3 en dos horas y 15 minutos, logrando su séptimo número 1 mundial al final del año, uno más que la marca que poseía el estadounidense Pete Sampras.

“Me siento orgulloso y extremadamente feliz. Obviamente, este siempre es uno de los objetivos más importantes, tratar de ser el número uno y terminar la temporada en ese lugar. Hacerlo por séptima vez, batir el récord y superar a mi ídolo de la infancia y modelo a seguir, Pete Sampras, es increíble. Estoy muy agradecido de estar en esta posición”, dijo el tenista serbio.

El No. 1 del mundo ahora tiene 62 'Grandes títulos', lo que lo ubica más adelante que Nadal (57) y Federer (54). Un 'Gran título' es un trofeo en un campeonato de Grand Slam, ATP Finals, Masters 1000 o una medalla de oro olímpica individual. Djokovic superó a Nadal, que tiene 36 trofeos Masters 1000, mientras que el ‘Big 3’ se encuentra empatado en la misma cantidad de campeonatos de Grand Slam (20). A su vez, Federer lleva la delantera en los títulos de ATP Finals (6) y Rafael Nadal es el único poseedor de una medalla olímpica individual.

Djokovic ahora centrará su atención en las Nitto ATP Finals 2021, que se jugarán del 14 al 21 de noviembre en Turín, Italia, donde intentará igualar en victorias a Federer.

No obstante, tras regresar a su país luego de la victoria en París, Nole habló de las posibilidades de trabajo después de su retiro como entrenador: “Intento transmitir a las nuevas generaciones todo lo que he aprendido. El conocimiento puede ser una maldición si no lo usas. ¿Qué se supone que debo hacer cuando me retire, llevármelo a la tumba para que los que vengan después de mí no puedan beneficiarse de mi filosofía, métodos de trabajo y enfoque? Para mí, es lógico que el siguiente paso sea transmitir mis conocimientos a los demás. Me veo en varios roles en el futuro y me alegraría poder desarrollarme también como entrenador”.

De acuerdo a datos de la ATP, Djokovic tiene la mejor tasa de victorias de 'Grandes títulos' con uno ganado por cada 3.3 eventos, mientras que Nadal ha reclamado un 'Gran título' por cada 3.5. Solo otros dos jugadores han convertido más de una vez en cada cinco eventos: Roger Federer (4.4) y Pete Sampras (4.9).

Batido en la final de la capital francesa por Djokovic, Daniil Medvedev es segundo de la ATP a 3,300 puntos de distancia, ya que el serbio continúa en la cima con 10,940 unidades. El serbio ve al ruso como la más cercana opción para ser su sucesor: “Definitivamente es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento y si se mantiene saludable ganará muchos torneos de Grand Slam más”.