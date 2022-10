Nairo Quintana: el ciclismo latinoamericano puede competir

Nairo Quintana, reconocido ciclista colombiano que realizó su Gran Fondo en San Luis Potosí, comentó que el ciclismo profesional cada vez es más exigente, sin embargo también concluyó que los ciclistas latinoamericanos cuentan con casi todos los recursos para poder pelear un lugar en los grandes equipos de la disciplina.

El sudamericano cuenta con una amplia y laureada trayectoria en la que presume ser campeón del Giro de Italia (2014), Vuelta a España (2016), tres podios en el Tour de Francia (2013, 2015 y 2016) y, recién en 2022, logró la victoria en el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos y de Var. Bajo su experiencia habló sobre el panorama al que se enfrentan los ciclistas surgidos de países latinoamericanos en el ámbito profesional.

“Ahora la exigencia es muchísimo más alta, pero tenemos la tecnología. Anteriormente solo los americanos (estadounidenses), los europeos o tres o cuatro con dinero tenían un ordenador, actualmente no es así. Hoy una computadora la tiene todo el mundo. En lo que estamos (los latinoamericanos) en desventaja es que no tenemos los mejores entrenadores pero eso se soluciona: un contrato a un extranjero, viene y nos enseña (...) (lo importante) es proponerse cambiar las cosas, encontrar directivos y líderes que quieran ayudar además del trabajo y la disciplina de cada uno de los integrantes. No hace falta nada porque el material humano está”, sentenció Quintana para El Economista.

Desafortunadamente en el presente año también llegó un parteaguas para su gran carrera que actualmente lo tiene a la deriva en el ciclismo profesional. El Tramadol es un analgésico que se utiliza en dolores moderados a intensos que actúa sobre las células nerviosas específicas de la médula espinal y del cerebro. Dicha sustancia está prohibida por la UCI y fue la misma que encontraron en los análisis de sangre hechos al colombiano mientras se realizaba el Tour de Francia, competencia de la que quedó descalificado de inmediato.

Antes de toda la controversia, el colombiano habló sobre su futuro y aseguró que estaba bajo el radar del bicampeón Tadej Pogacar en el equipo UAE Emirates. Su contrato con Arkea-Samsic, que lo tiene entre los 20 ciclistas con mayores ingresos al percibir 1.9 millones de dólares anuales, termina en esta temporada y ahora su futuro es una incógnita pese a que puede seguir en competencia, pues el tema del Tramadol es su primera infracción.

Desde el equipo francés ya dejaron en claro que no tendrán relación con el ciclista tras lo ocurrido. “Quintana aseguró que él no había ingerido nada. Desde entonces se ha defendido ante el TAS. Tiene derecho a la presunción de inocencia. Ahora, ese es su problema. Nosotros ya no estamos obligados contractualmente. La página de Quintana ya está pasada”, comentó Emmanuel Hubert, director general de Arkea-Samsic para Le Télégramme.

Por su parte, el colombiano no dio más detalles sobre su futuro y aseguró que todo dependerá de la resolución del TAS ante su presunta inocencia. “Hemos presentado la defensa, no es un problema de doping, no es una descalificación grande. He venido corriendo, he estado activo y esperamos la decisión de la defensa porque soy inocente y quiero que así se reconozca ante el mundo (...) después de esta decisión (del TAS), veremos el futuro a seguir”, concluyó Nairo sobre el tema.

A sus 32 años, el ciclista aspira a seguir compitiendo en el más alto nivel, no obstante es un hecho que su presunta infracción al reglamento podría tener fuertes consecuencias para lo que venga en su carrera.

