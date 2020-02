México posee entre sus espectáculos más grandes de tenis el Abierto de Acapulco y desde el 2016 Alejandro Burillo Azcárraga, dueño de Grupo Pegaso y expropietario del Atlante, logró traer a Los Cabos el torneo de Bogotá. Además, cuenta con el Abierto de Monterrey que llega a su décima segunda edición en la rama femenil, con la particularidad de que es un evento de nivel International Series y que con el tiempo se ha posicionado como uno de los mejores de Latinoamérica.

En el 2019 Mextenis le dio a los mexicanos una ocasión para celebrar en grande con un evento insólito, lo llamaron The Greatest Match, un partido de exhibición con la figura de Roger Federer como figura principal enfrentándose a Alexander Zverev, el joven llamado a ser la nueva promesa del tenis.

Sumado a los esfuerzos anteriores, Rafael Nadal se ha convertido en una figura primordial en el Abierto Mexicano de Tenis y para la edición del 2020 se hicieron presentes figuras de renombre como Stanislas Wawrinka, Venus Williams, Nick Kyrgios y Sloane Stephens.

Con estos esfuerzos, ¿La popularidad del tenis aumenta en nuestro país?

Pese a ser uno de los deportes con menos preferencia en México, según datos de la Consulta Mitofsky, con porcentaje de 11.6 (en comparación, el futbol posee porcentaje de 57.4%), ha ido ganando adeptos. En el 2019 el AMT rompió récord de asistencia con más de 55,000 aficionados y el torneo en Los Cabos aumentó de 16,000 a 23,000 ese mismo año.

“Lo mismo en la cobertura de medios, en patrocinios” según indicó José Antonio Fernández, director del Abierto.

Según los datos arrojados por Google Trends, el término tenis como deporte, ha aumentado su tendencia en las búsquedas en la web en los últimos cinco años en México y a la hora de buscar noticias relacionadas a este deporte, Guerrero fue la región principal.

Al cuestionar a los tenistas mexicanos que participaron en AMT, sobre si consideran que estos espectáculos han ayudado a popularizar el deporte en nuestro país, Renata Zarazúa, expresó: “Es el momento para los tenistas mexicanos, aprovechar cada oportunidad y, sobre todo, con jugadores muy buenos, entonces creo que es super importante y una experiencia que tenemos que aprovechar”.

Gerardo López Villaseñor opinó: “Claro, eso no le podemos reprochar a México, la verdad es que los directores son los que más han hecho un gran trabajo y nosotros como mexicanos aprovechamos esas oportunidades y esperemos que alguno de nosotros podamos dar el ancho y ahora sí estamos trabajando todos, Lucas tuvo un muy buen partido en qualy, Alejandro Hernández también un primer set muy bueno, creo que nos falta trabajar más a todos para poder competir en este tipo de nivel.”

López Villaseñor es el mexicano mejor posicionado en singles en el ATP y estima que estas ventanas han ayudado a que los patrocinadores se encuentren más interesados.

“En lo personal, me están apoyando bastante bien, no tengo quejas en ese ámbito y bueno, entre más torneos haya, más oportunidades hay para patrocinadores y todo a base de resultados no hay de otra”.

Santiago González cuenta con patrocinios como Telcel, Wilson y en ropa con Osports, una compañía de Jalisco.

En dos sets y demostrando la mejor calidad deportiva, Rafael Nadal avanzó en el Abierto Mexicano de Tenis al vencer 6-3, 6-2 a Pablo Andújar. “Con México sólo tengo palabras de agradecimiento e intento demostrando con mi esfuerzo en la pista”. La siguiente prueba a vencer será el serbio Miomir Kecmanovic.

“Mi papá me dio el juego del tenis, así que lo llevo a todos lados. La familia es familia y siempre hay tiempo para ellos”, dijo Venus Williams, antes de retirarse del AMT; aunque su padre ya no la acompaña como antes, debido a temas de salud, la cercanía con su mentor trasciende las fronteras.

