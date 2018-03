Acapulco, Gro. Cuando abrazas, tu corazón y el del otro se juntan. Dicen que eso es bueno y para muchos no sólo es bueno, sino necesario.

Si acaso yo pudiera decirle algo a todos los niños del mundo sería que guardaran y mantuvieran esa sonrisa, siempre... .

El tenista Novak Djokovic relataba la prensa hace unos ocho años había nacido en un mal año, tenía cualidades para ser un tenista exitoso, pero vivía en la era de Roger Federer y Rafael Nadal.

Hoy es parte de esa era, la comparte, y algunos ponen en la mesa el argumento de que es mejor que ellos.

Pero si algo no está a debate, es su especial feeling con los niños.

El tenista de los niños ha venido al Abierto Mexicano de Tenis a obsequiar sonrisas y también a dar a algún afortunado un abrazo (y claro, a ganar el título).

•••

La Universidad de Washington en Saint Louis concluyó hace un par de años que los niños que no recibían cariño a edades tempranas enfermaban demasiado y su sistema inmunológico no era el mejor.

Las personas con déficit de caricias tendían mucho más a la inmadurez, a la falta de decisión, a ser temerosas en seguir adelante. Pero, quizás una de las conclusiones que más resaltan es que las caricias y los abrazos tienen una función sedante en el cuerpo.

Sí, un abrazo puede es tan necesario como un antibiótico y Novak sirve como medicina.

•••

Novak hincándose en Indian Wells y todos los niños se arremolinan para abrazarlo, Nole entrando en medio de unos 80 voluntarios tomándolos de los hombros y empezando a saltar, Djokovic devolviendo una bola a una nena parapléjica y luego de que logra cruzar su tiro va con ella para estrecharla en sus brazos.

Novak solicitando en plena conferencia de prensa del US Open... quiero pedirles algo (a los periodistas)... ella es una amiga mía, se llama Ezia, tiene nueve años y será una futura estrella del canto, háganle una pregunta por favor, sólo una . Nole llamando a todos los que están en la grada de Toronto que se abracen. Djokovic protegiendo a un recogepelotas de la lluvia en Roland Garros. Novak escuchando el oe, oe, oe Noleee, Noleee y tomando un pañuelo agitándolo mientras levanta una de sus piernas y empieza a bailar en Acapulco.

•••

Puedo ver cómo disfrutan ellos (los niños) el tenis,y yo espero regresarles esa emoción y que recuerden que un día cuando eran pequeños que vivieron experiencias agradables .

Youtube tiene 320,000 videos con la búsqueda Djokovic funny y 81,600 de Djokovic children .

Me encanta ver cuando ellos sonríen, creo que (los tenistas) es lo mejor que podemos hacer por ellos. Me gusta estar con los niños porque me fascina su pureza, su aura, son felices, disfrutan .

En alguna ocasión un pequeño le preguntó al serbio lo que no le habían cuestionado en una conferencia de prensa:

¿Con qué tenista te sientes más nervioso cuando juegas, con Federer, Nadal o Murray?

Yo te devuelvo la pregunta... ¿con quién me veo más nervioso?

Con Murray.

Meses después perdió precisamente ante el británico y número uno del mundo.

•••

Nole tiene un hijo que se llama Stefan, quien algunas veces lo mira jugar por televisión y salta todavía con sus regordetas piernas de bebé cuando observa algún partido de su papá.

Djokovic también ha pasado de dar abrazos a ayudar a los niños de su país, Serbia, donde tiene una fundación que ha beneficiado a 10,000 niños, construido 18 escuelas y recibido al menos 1.6 millones de dólares.

Trato de dedicar mucho de mi tiempo libre con ellos, tiempo de calidad, porque es importante que ellos tengan inspiración que les ayuda a ser atletas, jugadores de tenis, lo que sea y que sean exitosos en lo que se desarrollen .

Los terapeutas de la Gestalt documentan que es importante abrazarse, siempre, cada vez que puedas tienes que hacerlo, porque cuando lo haces no sólo estrujas al otro, sino que pegas tu corazón con el de él o ella.

¿Te gustó que te firmara tu pelota de tenis? .

Le preguntó a uno de los niños que la noche del domingo asistió a una de las prácticas donde estuvo.

Me gustó tenerlo de frente y saludarlo, eso fue increíble .

Hoy el tenista de los niños debuta en la pista de Acapulco.

Levante la mano, ¿quién quiere un abrazo?

ivan.perez@eleconomista.mx