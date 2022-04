El suizo Marc-Andrea Huesler experimentó el más importante logro de su carrera hasta el momento en la arcilla mexicana al ganar 125 puntos en el México City Open. Aunque el tenista ha encontrado un alto nivel en la gira Challenger, su próximo objetivo es meterse al top 100 del ranking para disputar los eventos ATP y los Grand Slams: “al final es ahí donde quieres estar y los partidos que quieres ganar”, dijo en entrevista con El Economista.

Huesler es un tenista que ha desarrollado su trayectoria profesional mayormente en el ATP Challenger Tour. Todos aquellos jugadores con aspiraciones de competir en los grandes escenarios del ATP Tour y los Grand Slams deben pasar por este circuito primero. En este, su compatriota, Roger Federer ingresó como número 300 del mundo y terminó como 60 al cabo de un año.

Aunque se trata de un escalón previo a la gira más importante del tenis, el Challenger Tour es impredecible y a sus competidores les demanda una alta exigencia. En esta etapa del profesionalismo “cualquiera puede vencer a cualquiera”, opinó Huesler. Su propia experiencia en México City Open es una muestra de ello, pues batalló desde la primera ronda contra Gilbert Klier Junior, un jugador que entró al cuadro a partir de los partidos de clasificación; Huesler logró el título contra el favorito y segundo mejor sembrado, el argentino Tomás Etcheverry.

“Es el mayor título que he podido ganar, así que definitivamente es uno de los highlights de mi carrera hasta ahora. No estoy muy seguro en qué ranking me ponga, pero estoy tratando de seguir desarrollando mi juego semana tras semana y mes a mes para ser un mejor jugador, porque el objetivo a largo plazo es estar en el top 100 y para eso aún necesito algunos puntos. Semanas como estas muestran que trabajamos muy duro y te dan coraje cuando las cosas no están yendo muy bien”, expresó.

El jugador que llegó a México City Open con el ranking 176, se adjudicó 125 puntos y 21,600 dólares al ganar el trofeo, lo que también representó la tercera corona para el suizo en territorio mexicano, luego de conquistar el Future de Metepec en 2017 y el Challenger de San Luis Potosí en 2019, mientras que, en el plano general, sumó su cuarto título como profesional en singles.

Huesler fue uno de los jugadores más dominantes luego del reinicio de la gira en agosto de 2020. Esa temporada, como ocurrió el sábado en México, se enfrentó en la final del Challenger de Sibiu, Rumania, contra el argentino Tomás Etcheverry y allí también el suizo salió victorioso. Enseguida levantó el título en Ismaning, Alemania, por lo que, entre ambos torneos se llevó 80 puntos ATP.

Ese mismo año llegó a las semifinales del ATP 250 en Kitzbuhel, obteniendo cinco victorias consecutivas desde la qualy, incluida la primera victoria en el Top 20 de su carrera sobre Fabio Fognini.

Por ahora, sus siguientes paradas serán los torneos Challenger de San Luis Potosí (del 11 al 17 de abril) y Aguascalientes (del 18 al 24 de abril). El tenista se encuentra cómodo jugando en territorio mexicano, piensa que la altitud favorece su juego.

“Estoy esperando ansioso estas siguientes semanas en San Luis Potosí y Aguascalientes, creo que si estoy fuerte en mi juego puedo ser peligroso para cualquier rival, así que espero regresar a casa con tres trofeos”, mencionó en la conferencia post partido.

A lo largo de su carrera, el suizo ha ganado 376,106 dólares en premios económicos, mismos que reinvierte en el tenis. Su principal patrocinador y quien también lo ayuda a financiar su recorrido es la marca Fromm, fabricante mundial de herramientas manuales y sistemas automatizados.

“El prize money es el principal recurso que me ayuda a viajar. Es una inversión que tienes que hacer para volverte mejor. Tienes que pensar que en los próximos años, cuando estés entrando a los cuartos en un Grand Slam, en algún punto harás mucho más dinero que lo que invertiste anteriormente”.

Por otra parte, el chileno Nicolás Jarry y su compañero Matheus Pucinelli, de Brasil, se alzaron con el título de campeones del torneo de dobles del Mexico City Open 2022, tras vencer 6-2 y 6-3 a la pareja integrada por el francés Jonathan Eysseric y Artem Sitak, de Nueva Zelanda.