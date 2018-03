A unos días del inicio del Word Golf Championship (WGC) que se disputará por primera vez en el club de Golf Chapultepec en la Ciudad de México, el golfista australiano Jason Day canceló su participación.

Me siento verdaderamente decepcionado de anunciar que no podré jugar la próxima semana el WGC. Tengo una infección en los oídos y una gripe que me impide prepararme y jugar el torneo. He escuchado grandes cosas del Mexico Championship y el campo. Quiero agradecer a la familia Salinas por su apoyo al evento. Espero jugar ahí el próximo año , anunció Jason Day, a través de un comunicado de prensa.

El número dos del mundo no ha tenido actividad debido a molestias en la espalda, cuestión que lo hacía llegar a México colocado en un quinto lugar en el Pebble Beach en lo que va de la temporada. La baja en su actividad provocó que perdiera el liderato de la clasificación mundial el pasado domingo con el estadounidense Dustin Johnson, cuando ganó el Genesis Open.

No es la primera ocasión que Jason Day anuncia una baja de una competencia; el golfista tampoco participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 por temor a contagiarse del virus del zika, el cual dijo que podría poner en riesgo la salud de su esposa y familia.