A un año de que inicie la Leagues Cup en el 2023, y a cuatro de la Copa del Mundo con el tridente Estados Unidos, México y Canadá, se intercambian análisis de negocio entre líderes del futbol, entre ellos, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y Don Garber, Comisionado de la MLS.

"Ambos tenemos el deseo de hacer la región más importante y poderosa, por supuesto tenemos intereses particulares en comercialización o en negocios, pero finalmente somos socios que deben mirarse como competidores de la Serie A, la Premier League, Barcelona, Real Madrid, Manchester United", explicó Garber en el Summit 2022, un foro anual que reúne a diversos líderes deportivos.

En cuanto al gasto que hacen los clubes de la MLS, el Comisionado señaló que los equipos de la Liga MX gastan más, cuando debe priorizarse la competitividad del torneo y el equilibrio económico. A lo anterior, puso como ejemplo la gestión financiera del Seattle Sounders y los límites en el control económico.

“Los equipos de la Liga MX gastan más dinero y hay una relación entre lo que gastas y lo que obtienes. Si permitiéramos que nuestros propietarios como City Football Group o Red Bull gastaran lo que quisieran, gastarían tanto como el Liverpool. Seattle es el buen ejemplo, no gastan ni remotamente cerca de la cima, son inteligentes, sólo ha tenido dos entrenadores en la historia del club. Reclutan en ciertas partes de la región. Tenemos una serie de reglas, que con algunos de mis amigos he platicado y me reconocen que a veces esos límites son frustrantes. Se han quejado los diversos seguidores. Lo que sí, es que es muy estratégico en relación a pensar en qué gastamos en nuestra liga y cómo crecemos”, comentó Don Garber.

En cuanto al Mundial del 2026, el Comisionado lo mira como una oportunidad para pesar como alianza en la cartografía del futbol. Esa edición del Mundial tendrá la participación de 48 equipos, una nueva modalidad en el formato de competencia. Los organizadores propusieron 23 ciudades en los tres países para que sea la FIFA la que elija 16 sedes. Estados Unidos tendrá 10 sedes, mientras que Canadá y México tendrán tres sedes cada una. A partir de cuartos de final, todos los encuentros serán en Estados Unidos.

“Va a ser bueno para todos, el mundo entero va a levantarse y estará atento a lo que está pasando. El mercado aquí en Estados Unidos es enorme, las ciudades se están emocionando, los estadios se llenarán, el mundo nos mirará en el verano de 2026 y bajo mi punto de vista será el mayor evento en la historia del deporte, estás hablando de casi 500 millones de personas entre Estados Unidos, México y Canadá, estamos emocionados que será grandioso”.

En otros aspectos, el próximo año iniciará la Leagues Cup, un torneo que podrá llegar a los 65 millones de fans de la Liga MX que están en los Estados Unidos. Además, Mikel Arriola resaltó que la alianza aportará al nivel competitivo y las oportunidades de comercialización.

“De aquí a 2026 no vamos a tener eliminatorias, por eso la importancia de la Leagues Cup, el generar competencias entre ambos países. Esta va a ser la mejor Copa del Mundo y la tercera para México, la segunda para Estados Unidos. Parte de esta estrategia de aquí a 2026 es generar otro tipo de crecimiento entre ligas y eso ayudaría a la competitividad de la selección de EU y México”, dijo Arriola.

deportes@eleconomista.mx

kg