Delimitar un número de jugadores mexicano-estadounidenses o mexicanos nacidos en el extranjero sigue dividiendo a los dueños de los equipos que conforman la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Por el momento, se acordó que las plantillas se integren por seis extranjeros, tres jugadores mexicanos-estadounidenses y dos novatos.

Las organizaciones de los Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, Tigres de Quintana Roo, Sultanes de Monterrey, Saraperos de Saltillo, Piratas de Campeche, Olmecas de Tabasco y Delfines de Ciudad del Carmen solicitaron la renuncia del presidente de la LMB, Plinio Escalante, quien indicó que no se sentía bien cuando ocho equipos no querían que continuara en la liga.

De acuerdo con José Maiz, presidente de los Sultanes de Monterrey, le solicitaron la renuncia a Plinio por un cúmulo de temas en los que no estaban de acuerdo. La gota que derramó el vaso fueron los jugadores mexicanos nacidos en el extranjero. Él tenía que tratar de dialogar con los dos grupos .

Además se enfatizó que la temporada pasada no fue competitiva por la cantidad de jugadores mexicano-estadounidenses que integraban los equipos, a lo que José Maiz justificó: Lo estamos haciendo para defender la economía de los clubes y proteger a los jugadores mexicanos. No es posible que tres o cuatro equipos tengan tantos mexicanos nacidos en el extranjero .

Los salarios de dichos jugadores en algunos casos son en dólares y los equipos no tienen ningún blindaje ante el tipo de cambio peso-dólar. Por otra parte, las decisiones tomadas por dicho grupo, aseguraron, son válidas, porque estaba presente José Maiz, presidente del consejo, el cual restituyeron.

En tanto, los propietarios de Pericos de Puebla, Acereros de Monclova, Rojos del Águila de Veracruz, Leones de Yucatán, Vaqueros de la Laguna y Toros de Tijuana indicaron que las decisiones tomadas no tienen validez porque no estaba presente el presidente de la liga.

No tiene validez desde el punto legal los temas que se trataron, pero ese punto será ventilado en los juzgados si es necesario. Para ellos no hay presidente de la liga, para nosotros sigue siendo Plinio. Son unos retrógrados que no quieren que la liga crezca y nosotros queremos dar un buen espectáculo para los aficionados , enfatizó José Antonio Mansur Galán, presidente del Consejo de Administración de los Rojos del Águila. Los Bravos de León no serán parte de la liga.

