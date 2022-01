Pese a vivir el periodo de más alta contagiosidad en la historia de la pandemia de Covid-19, el futbol mexicano no ha vuelto a ordenar el cierre de estadios ni tampoco ha impuesto protocolos especiales para los aficionados. Por el contrario, escenarios como el estadio Azteca o Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México, han mantenido las puertas abiertas al 100% en el arranque del torneo Clausura 2022.

“El hecho de que el aforo se mantenga al 100% es una muy desafortunada noticia porque con la variante Ómicron estamos en el punto más alto de contagios de la historia de esta enfermedad, que si bien es mucho menos letal porque la mayoría ya estamos vacunados, no quiere decir que no se corra el riesgo de que haya una mayor demanda de lo normal en hospitales y esto afecte a que no todos podamos tener el mismo acceso, a que haya afectación al cuidado de otro tipo de patologías y que haya gente que sí la pueda pasar muy mal”, explica a El Economista el doctor Andrés Castañeda Prado, con maestría en Gestión y Políticas de Salud.

Durante la jornada 2 del Clausura 2022, el único recinto abierto al 100% al público fue el Estadio Azteca, mientras que plazas como Monterrey o Guadalajara, que también se encuentran en semáforo epidemiológico verde (como la Ciudad de México) redujeron a un 30 u 80% sus posibilidades de taquilla.

“Sigue siendo incorrecto el 100% de aforo permitido porque con esta nueva variante ya no estamos seguros, algunos solo contamos con dos dosis de vacunas, no tenemos todavía la de refuerzo, así que no nos parece es correcto este aforo, lo tendrían que bajar sí o sí”, dijo un grupo de aficionados de entre 24 y 29 años a las afueras del estadio Azteca durante el partido entre Cruz Azul y Bravos de Ciudad Juárez.

Hasta el sábado 15 de enero, justo la fecha en la que celebró el partido entre Cruz Azul y Bravos, México volvió a romper récord de contagios en un sólo día al sumar 47,113. En total, al corte del sábado, desde que comenzó la pandemia, se han registrado 4 millones 349,182 casos y más de 300,000 decesos, aunque por ahora la ocupación hospitalaria se ubica en el 28%; según datos de la Secretaría de Salud.

La variante Ómicron ha desatado una cuarta ola de contagios con mayor rapidez, explican los expertos médicos, y es una situación que se ha reflejado en el arranque de la Liga MX, con casos de brotes como en Tigres, que llegó a tener 12 contagiados el seis de enero, tres días antes de su debut ante Santos Laguna. Este partido, así como el de Pumas contra Toluca, tuvieron que aplazarse porque las plantillas no contaban con elementos suficientes del primer equipo por haber contraído Covid-19.

“La probabilidad de que haya una persona contagiada en un equipo donde hay cerca de 60 elementos es tan alta en este momento que podríamos aplazar los partidos dos o tres semanas porque casi todos podrían estar contagiados. Los datos que tenemos es que una persona que sale contagiada con síntomas, para garantizar que no contagie más, son 10 días de aislamiento”, resalta Castañeda Prado.

Sin embargo, en el caso del duelo entre Pumas y Toluca sólo se aplazó un día, del domingo 9 de enero al lunes 10, mientras que el Santos contra Tigres se aplazó del mismo domingo 9 al miércoles 12; además, no ha habido un solo partido a puerta cerrada en estas dos primeras jornadas (16 juegos en total).

“Sin duda lo más sensato sería hacer a puerta cerrada por lo menos estas tres o cuatro semanas de súper contagio, que sabemos que será breve porque esa película ya la vimos en otros países, son unas semanas de muchísimo contagio. Si bien en el tema económico tienen una afectación importante, después de todo lo que hemos vivido, unas semanas que no haya futbol en vivo no va a pasar nada y sí puede hacer una diferencia importante en la velocidad de los contagios sobre todo en estos espacios donde se juntan miles de personas”, menciona el especialista en medicina y políticas públicas.

Incluso los aficionados no se sienten seguros con los protocolos que han vivido. Cuestionados por este diario, algunos asistentes asiduos al estadio Azteca describieron que los requerimientos de sanidad para el ingreso al recinto no han cambiado y que, por el contrario, lucen flojos para el momento actual de la pandemia.

“Siendo sincero, los protocolos están muy bajos para la situación que se está viviendo, son muy decadentes, desde el hecho de la toma de temperatura en el cuello o en la mano, sabiendo que la temperatura corporal no se puede medir en cualquier parte. También creen que nada más con una cantidad mínima de gel antibacterial ya la libraste, cuando te lo tienes que poner de manera abundante para que se quiten los gérmenes. Dentro del estadio el uso de cubrebocas todos los tenemos de cajón, pero que se vendan cosas adentro hace que la gente con una cerveza o unos cacahuates se pueden pasar todo el partido sin el cubrebocas”, menciona Ignacio Gómez.

Para el partido entre Cruz Azul y Juárez solo asistieron 13,801 personas, que es el 17.02% de la capacidad total del estadio Azteca; en la jornada 1, ante Xolos de Tijuana, la cantidad fue de 16,271 (20.07%), a pesar de que el aforo permitía el 100%.

En 15 partidos disputados (sin contar el Pachuca contra Chivas del cierre de la fecha 2), han ingresado un total de 205,073 aficionados a los recintos de la Liga MX, que significan un 34% de ocupación máxima disponible en la jornada 1 y un 28% de la jornada 2, según cifras del portal oficial del futbol mexicano. Ya sea por la cuesta de enero, porque los partidos aún no son definitivos o por el autocuidado, los aficionados no están asistiendo en forma masiva en el arranque del Clausura 2022.

“Desconozco los protocolos que se han hecho antes, las únicas medidas que podemos tomar nosotros como aficionados es ponernos un doble cubrebocas y traer nuestro propio gel antibacterial, esto es más de cuidarnos entre nosotros”, mencionó otro aficionado de Cruz Azul de 54 años de edad.

“En general, siempre está el dilema de continuar con el negocio o preservar la salud de la población. Creo que la Liga MX ha aguantado bastante bien todo este tiempo de la pandemia y creo que hacer ese esfuerzo adicional de las siguientes tres semanas (con aforos cerrados) sería la cereza en el pastel para garantizar la salud de los aficionados”, recomienda el doctor Castañeda Prado, egresado de la UNAM y de Middlesex University en Londres.

