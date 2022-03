Como muchos jóvenes en su deporte, la tenista Leylah Fernández quiere seguir los pasos de Roger Federer y Rafael Nadal, dos de los máximos exponentes en esta disciplina, pero también los de Pep Guardiola, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La canadiense es fan del soccer y además de seguirlo por la pasión o los resultados, observa detenidamente a sus figuras: su creatividad, singularidad, el uso que hacen de los ángulos, la velocidad, las defensas agresivas y la fluidez de sus movimientos, como explicó en una entrevista para la Federación Internacional de Tenis (ITF). Instruida por su padre y entrenador, Jorge, Leylah intenta tomar los atributos de los mejores atletas en otros deportes y adaptarlos al suyo.

“Me gusta mucho el entrenador Pep Guardiola por su filosofía, su manera de entrenar y de jugar futbol, es bien interesante. También me gusta mucho Federer, cómo juega la bola pronto, pero no se desespera con sus golpes. Después, me encanta Rafael Nadal, cómo lucha cada punto como si fuera el último; y me gusta la ética de trabajo de los futbolistas como Ronaldo, Messi, también cómo juega Neymar con la pelota, Mbappé. Me encanta el futbol y siempre trato de conectar las tácticas de jugadores de futbol al tenis, ellos son mi inspiración”, compartió Fernández con El Economista.

A sus 19 años Leylah ha llegado a ser la número 19 del mundo, posición que ocupó por tres semanas del 7 al 27 de febrero de este año; también posee un título de WTA (del Abierto de Monterrey) y el año pasado fue finalista en el US Open, uno de los cuatro Grand Slams del calendario. Su papá creía que esos logros iban a llegar a una edad más madura, cuando Leylah tuviera 23 o 24 años, pero considera que su inteligencia para jugar al tenis, definido por él como Tennis IQ, y el conocimiento de su potencial la han llevado hasta donde se encuentra.

“Leylah juega un tenis que hemos visto hace 20 o 30 años, un Tennis IQ. No te trata de ganar con poder, sino con un poco más de inteligencia, paciencia, un tenis un poco más elegante. Está asumiendo la responsabilidad de ese talento, lo cree y ahora lo está ejecutando. Pasamos mucho tiempo enseñándole a los jugadores que jueguen con poder y olvidamos que también hay otro estilo que podemos maximizar”, dijo Jorge Fernández al Canal 6, luego de que la canadiense superó la primera ronda en el Abierto de Monterrey este año.

La campeona de la edición 2021 considera que dentro de la pista una de sus virtudes tácticas es tener “la suerte de ser zurda”, pues para el lado que juega, puede “abrir la cancha más fácilmente”.

“Pero desde joven mi papá me enseñó un juego bien específico para mi tipo de cuerpo, de golpear la bola pronto, de ser rápida y de no precipitar mis golpes. También de divertirme en la cancha. Si fallo, son cosas que pasan, debo jugar el próximo punto con la misma intensidad e intención”.

Para trabajar esa inteligencia táctica, Leylah ve los videos de sus juegos “para conocerme como atleta” y reconocer lo que puede hacer mejor, así como sus errores.

“Cuando entro en la cancha de tenis siempre trato de ver esos huecos, esos patrones de juego que hice mal y trato de no repetirlos y corregirlos en el entrenamiento”.

Y se concentra en sí misma y en ejecutar el tenis que su papá le enseñó, no le gusta pasar mucho tiempo analizando a su rival, “sólo me fijo en lo que yo tengo que hacer, en tener confianza en mí misma, en momentos importantes”.

Rodrigo Camacho, periodista deportivo en Multimedios, explicó que entre las virtudes de Leylah se encuentra su capacidad de variar los efectos de su tiro, sus alturas y la cantidad de recursos que utiliza en su juego.

Además, “es una jugadora a la que le hace falta crecer mucho, pero que por lo menos en sus intenciones se le ve claro que tiene un plan para contrarrestar las limitaciones que todavía tiene. Leylah de repente no apuesta a buscar siempre un tiro ganador, sino que tiene más paciencia, le gusta entrar en el peloteo y se siente cómoda haciendo eso a pesar del rival contra el que se enfrente”, dijo Camacho.

rrg

rrg