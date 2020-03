Una investigación periodística revela un nuevo señalamiento hacia la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) bajo la gestión de Ana Gabriela Guevara, en la que apunta que la comisión celebró al menos tres contratos con empresas de reciente creación durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una de las empresas seleccionadas tiene como socia a una exasistente de Guevara, cuando ella fue legisladora en el Senado de la República.

La información es parte de la investigación de la organización independiente Quinto Elemento Lab, que encontró que 171 compañías creadas entre noviembre del 2018 y diciembre del 2019 recibieron en el primer año de gobierno transferencias por un monto de 366 millones de pesos, por parte de 92 dependencias de la administración de AMLO.

En total, estas compañías captaron 561 contratos gubernamentales durante el primer año de gobierno, y siete de cada 10 fueron adjudicados directamente por las dependencias, es decir, sin que mediara una convocatoria pública, de acuerdo con una revisión en la base de datos de Compranet.

Las empresas relacionadas con la Conade son Ostergard y Borgelund, con nombre de origen nórdico. La fecha de su creación tiene una semana de diferencia (una de la otra) y protocolizaron sus escrituras ante el mismo notario, siendo aprobadas el mismo día, 1 de junio, cuando ambas comenzaron a facturar por asesorías jurídicas a la Conade.

De acuerdo con su acta constitutiva, Ostergard Rensen Consultores fue creada el 26 de marzo del 2019 y se protocolizó el 2 de abril, con un capital de 4,000 pesos. Dos meses después, la Conade le adjudicó de manera directa un contrato por 1.4 millones de pesos por el servicio de “consultoría legal, civil y migratoria”.

Los socios de Ostergard son Jesús Eberth Alonso Ruelas, Rubén Martínez Vega, David González Freyre, y María de Lourdes Karime Balut Escartín, esta última fue asistente de Guevara cuando fue senadora. La exatleta fue legisladora en la Cámara alta entre el 2012 y 2018 por el Partido del Trabajo.

Además de su actividad empresarial, Karime Balut es actualmente integrante del equipo ejecutivo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se desempeña dentro del área de Comunicación Corporativa. Bartlett coordinó el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado cuando Guevara trabajaba ahí. Consultada sobre su participación accionaria en la compañía Ostergard, Karime Balut Escartín respondió: “Yo no soy accionista de ninguna empresa”.

Sin embargo, su socio y director de la consultoría, Jesús Eberth Alonso, confirmó que la exasistente de Guevara forma parte de la empresa Ostergard que vende servicios a la Conade, aunque descartó un posible conflicto de interés.

“Conozco a Karime porque me he dedicado también al derecho migratorio, y ella estaba en la comisión de Asuntos Migratorios (del Senado, que presidía Ana Gabriela Guevara), e intercambiando puntos de vista hicimos una amistad, y entonces ella ni siquiera entró a trabajar a la Conade. No tenemos una comunicación muy fluida, pero hasta donde yo me quedé, iba a entrar a trabajar a CFE. Entonces el tema no es que estuviese trabajando en la Conade”.

Karime Balut trabajó al menos desde 2014 en el staff parlamentario de Ana Guevara, de acuerdo con fuentes consultadas por Quinto Elemento Lab que cuenta con copias de los contratos por honorarios firmados por la hoy socia de Ostergard con el Senado de la República, con fechas de febrero de 2016 y de diciembre de 2017.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Artículo 50) establece que las dependencias deberán abstenerse de contratar a terceros con los que tenga o haya tenido “relaciones profesionales, laborales o de negocios (...) durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación”.

En su escritura pública, Ostergard consigna como propósito social actividades tan variadas que van desde la operación de “bares y salones de baile” hasta la “asesoría en licitaciones y subastas de cualquier tipo y materia para todo”.

Aunque se creó legalmente en marzo del año pasado, la fundación vio la luz desde el mes posterior al triunfo electoral de la actual coalición gobernante.

