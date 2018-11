Anticipando las ausencias de algunos de los futbolistas que participan en las ligas europeas, Ricardo Ferretti y Guillermo Cantú se presentaron en conferencia de prensa para anunciar el interinato del entrenador brasileño con un mensaje de renovación, en el que se señalaba el inicio de una nueva etapa en la Selección Mexicana y que se seguían las indicaciones de un plan integral para el llamado cambio generacional, en el equipo nacional.

Desde septiembre de este año, cuando Ferretti anunció su primera lista de convocados, y hasta su última concentración para los partidos amistosos ante Argentina, el Tricolor ha visto a 11 futbolistas que por primera vez se integran a una concentración, viajan con jugadores más experimentados, pero que sobre todo, disputan sus primeros minutos con la selección mayor.

“Es un grupo muy talentoso, joven y con un gran futuro que puede ser utilizado a corto, mediano y largo plazo. Quiero que crean en ellos mismos, en su capacidad, tanto individualmente como colectivamente”, expresó el entrenador brasileño cuando dio a conocer la primera lista de convocados.

Sin embargo, a pesar del discurso de renovación, de una nueva etapa en el futbol mexicano, la experiencia indica que los seleccionados que son llamados por primera ocasión y debutan en la cancha con la playera de la Selección Mexicana en el contexto del interinado del cuerpo técnico, están destinados a un rol secundario, de acompañamiento, para cumplir con los partidos amistosos y pocas veces acudir a competencias oficiales.

Un dato que demuestra la utilidad de los seleccionados nacionales durante los interinatos es que desde el 2008 han debutado 20 jugadores en la Selección Mexicana, de los cuales ninguno ha asistido a un Mundial de Futbol o Copa Confederaciones.

•••

Elías Hernández debutó en medio de una celebración nacional. El partido entre México y España sirvió para conmemorar los 200 años de la independencia de nuestro país, frente a la vigente selección campeona del mundo, ahí tuvo sus primeros minutos el mediocampista michoacano con la playera de la Selección Mexicana.

Aunque era fiesta, el contexto deportivo del Tri era incierto. Habían pasado algunos meses desde la eliminación en el mundial de Sudáfrica 2010 ante Argentina cuando Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Futbol entraron en una serie de declaraciones entre la oferta de renovación para que el entrenador continuara su proyecto y la declinación del estratega para tomar un nuevo rumbo, aunque nunca se aclaró y el mismo Aguirre mencionó en una conferencia de prensa que nunca hubo ofrecimiento para continuar.

No había técnico de la Selección Mexicana y para el compromiso por el Bicentenario de la Independencia se le dio a Enrique Meza, quien estuvo en el banquillo “como un reconocimiento a su trayectoria”, según informó la Federación Mexicana en aquella época.

Elías es el jugador que más partidos ha disputado en la Selección Mexicana y que debutó durante una etapa en la que no había un técnico definido en el Tri. Con 25 partidos disputados desde entonces, no ha jugado ningún Mundial, mientras que en 15 encuentros han sido de carácter amistoso. Es decir, 60% de los juegos no son oficiales. Debutar durante un interinato no da certeza de utilidad a futuro.

Los 20 jugadores considerados por técnicos interinos fueron citados por: Jesús Ramírez (2008), Enrique Meza (2010), Efraín Flores (2010) y Ricardo Ferretti (2015 y 2018).

Es precisamente Ferretti quien a cargo del cambio generacional de la Selección Mexicana ha convocado a más elementos para debutar en la Selección Mexicana, y en sus dos etapas suma 11 jugadores.

“Quien venga decidirá si toma en cuenta este proceso de seis partidos. Espero que los muchachos que fueron convocados logren convencer al que venga. Merecen estar en la siguiente, en la siguiente, y así sucesivamente”, respondió Ferretti sobre la oportunidad que pueden llegar a tener los jugadores a los que convocó por primera vez a la Selección Mexicana.