Fortalezas y debilidades del Tricolor: un diagnóstico

Polonia, Argentina y Arabia Saudita obligan a que la Selección Mexicana abra un diagnóstico para reconocer sus fortalezas y debilidades sobre el nivel de juego que demuestre en el Mundial de Qatar, que de inicio para el Grupo C, reveló que los árabes no pueden ser vistos como el rival menos peligroso y los argentinos ahora pueden contarlo.

La posesión de balón, la experiencia mundialista, la unidad del equipo ante el ruido mediático son algunas fortalezas del Tri probadas ante el equipo polaco, pero queda un margen de error que aún se debe atender sobre la marcha.

El Economista indagó sobre ambos pesos de la balanza con cuatro analistas de futbol mexicano: Javier Aguirre, dos veces entrenador mundialista del Tri; Antonio de Valdés, cronista deportivo con experiencia de más de 40 años; Marc Crosas, analista y ex jugador; y Luis Fernández, Director de Underdata, consultoría especializada en big data.

FORTALEZAS

LUIS FERNÁNDEZ

México ante Polonia evitó el balón parado. Enfrentar a los árabes y argentinos será difícil por su talla. Lionel Messi es especialista en tiros libres. Uno de cada tres goles viene del balón parado.

ANTONIO DE VALDÉS

Hay jugadores con experiencia mundialista, que ya saben de qué se trata. Les va a ayudar mucho la presencia de Memo Ochoa que es referente en la Selección.

Gerardo Martino tiene experiencia de dirigir en un Mundial. Soy crítico del entrenador por los malos resultados, pero tiene la experiencia de enfrentar estos tipos de compromisos.

La capacidad de Hirving Lozano para resolver partidos como hace cuatro años contra Alemania.

El apoyo de los fans mexicanos que son casi 80,000 en Qatar.

MARC CROSAS

Las críticas fundamentadas por el mal nivel futbolístico del equipo, los ha unido. En torneos cortos es buena la unidad, que el equipo vaya con la misma mentalidad y dirección.

El Tata Martino tiene experiencia en este tipo de situaciones más allá de que no viva su mejor momento en cuanto a la opinión pública. Con Paraguay ya llegó a los Cuartos de final y al quinto partido.

El hecho de enfrentar a Argentina es una motivación extra para Martino, que no pudo ganar título, perdió dos Copas América, es una revancha para demostrar.

El 4-3-3 es la formación ideal que se adapta a las condiciones del futbolista mexicano que es resistente, ofensivo, con talento, de calidad y protagonista.

En la veteranía del equipo hay una mezcla de experiencia. Jugadores con cinco mundiales y una generación de seleccionados olímpicos, que se ha ido implantando en el primer equipo. Al Tata no se le valora el cambio generacional.

La ventaja de tener el apoyo de la FMF y la Liga MX, para que el entrenador pueda contar con gran parte de la base del equipo.

JAVIER AGUIRRE

La preparación es el mejor aprendizaje de un Mundial y esto va vinculado con el tema económico. Está claro que, desde hace años, la Selección firmó convenios con la empresa Soccer United Marketing (SUM) y se determinan un número de partidos por temporada a cambio de una cantidad fuerte de dinero, que entiendo que de ahí emana el salario de los técnicos, del staff y de las Selecciones. Habría que valorar qué tipo de giras se hacen. Entiendo que hay que ir a Pasadena, Los Ángeles, Arizona y se llenan estadios, pero de repente, hay juegos contra equipos europeos que mandan al tercer equipo y no es un buen termómetro para ver donde está ubicado México. Siempre he dicho que es jugar en Europa, Asia, ir a Sudamérica y jugar contra Brasil, Argentina. Tener a los mejores equipos posibles y con un clima difícil.

Paradójicamente creo que la veteranía es un grado, puede operar a favor de la Selección Mexicana, que tenga jugadores con tres o cuatro Mundiales, que ya no le pesa el escenario o se intimidan.

DEBILIDADES

LUIS FERNÁNDEZ

Ante Polonia, Jorge Sánchez entró poco concentrado y confundió un poco la intensidad con la aceleración. Se le notaba nervioso, atrabancado, sin tanta seguridad en las jugadas, pero sí con intensidad. Eso puede generar errores, descuidos y comprometió a la defensa del equipo con la tarjeta amarilla muy temprano.

En los cambios ni Carlos Rodríguez, Raúl Jiménez, Uriel Antuna marcaron capacidad de generar algo diferente incluso, se notó la ausencia de Diego Lainez, porque hubo muchas jugadas que pudieron ser para él, jugadas en las que se corta al centro y puede generar oportunidades más claras de gol. Uriel Antuna no llegó a preocupar porque estaba más en la banda.

Faltaba el jugador que provocará más dentro del área. La entrada de Raúl Jiménez fue anecdótica, no tuvo mucho qué hacer, ninguno de los tres cambios funcionaron como revulsivo.

No se puede cometer en un Mundial faltas como la que provocó Héctor Moreno, al jalar el jersey de Robert Lewandowski en el área; el VAR sentencia.

Arabia Saudita no es un equipo fácil, pues estuvo bien trabajado en lo físico, técnico y táctico. Los árabes no dejaron de correr, no es un equipo improvisado.

A la Selección le falta constancia aunque hayan dominado el juego ante Polonia. Pasó en el Mundial 2018, primero con un buen juego ante Alemania, luego con Corea ‘más o menos’ y después, perdió ante los suecos y se acabó con Brasil.

ANTONIO DE VALDÉS

La ausencia de Jesús Corona, Raúl Jiménez afecta, porque desde hace años se habla del ‘tridente', junto al Chucky Lozano.

La presión que existe sobre los jugadores por el ruido mediático en redes sociales.

A la defensa le falta un líder, como Rafael Márquez. El capitán es el que tiene que hablar.

Hoy, conviven diferentes tipos de liderazgo en la Selección Mexicana.

A la Selección le falta peso en la defensiva.

MARC CROSAS

Esperar a probar en qué nivel, momento llegan los futbolistas clave como Héctor Herrera, Andrés Guardado, Chucky Lozano.

La falta de referentes en cuanto al gol. Al equipo le ha costado mucho anotar y en torneos cortos se necesitan futbolistas que estén en buen momento y sobre todo, a un tipo goleador.

JAVIER AGUIRRE

El quinto partido es una historia que se generó en los medios de comunicación. Nosotros a nivel interno, en los dos Mundiales que me tocaron, no veíamos la meta del quinto partido. En otros Mundiales se empezó a generar el tema de los penaltis. México perdió un par de competencias internacionales, incluido un Mundial por esta vía y se empezó a generar la maldición de los penaltis, un ruido más mediático que interno de la Selección.

