Durante los 12 torneos que se mantuvo Veracruz en la Liga MX sumó 129 fichajes para reforzar el equipo, es decir, un promedio de 10 incorporaciones nuevas cada torneo.

Desde que se dio a conocer que La Piedad —franquicia que había ganado el ascenso a Primera División en la temporada 2012-2013— se mudaría de Michoacán a Veracruz, se preparó un plantel con poca experiencia en el máximo circuito.

Tiburones Rojos no conoció la estabilidad ni la continuidad a nivel deportivo, ya que al menos 30 fichajes sólo permanecieron en el plantel durante seis meses. La única constante en el equipo era el cambio en la administración deportiva.

Fidel Kuri realizó inversiones por 2.3 millones de dólares, según los fichajes que tiene registrados Transfermarkt. El empresario recurría a jugadores libres que ya no tenían contratos, agentes libres dueños de sus derechos federativos, préstamo de jugadores o intercambio que no representaran mayor inversión para el equipo.

De las operaciones de transferencia de Veracruz, 80% no significaba costo de inversión para el empresario e incluso tuvo conflictos con equipos y jugadores porque la directiva no cumplía con los pagos acordados.

Además del conflicto entre Veracruz y Santos por el traspaso de Fredy Hinestroza, el cual Tiburones reclama una compensación porque el futbolista llegó lesionado, un conflicto más reciente fue el del defensa peruano Iván Santillán, que tuvo que pagar parte de los 100,000 dólares de transferencia para que jugara en Veracruz.

Al final, Real Garcilaso, club que vendía a Santillán, elevó el precio y Tiburones canceló la operación, aun cuando el jugador ya había participado en tres partidos con el equipo en la Liga MX.

De los fichajes que llegaron a Veracruz, 42% fueron extranjeros, siendo la nacionalidad argentina la de mayor representación en el equipo, con 18 jugadores en los 12 torneos cortos.

En el club se pueden identificar tres perfiles de jugadores: los refuerzos desconocidos (como los cinco refuerzos brasileños que llegaron al club procedentes de segunda división de Brasil), con poco prestigio a nivel internacional y sin grandes logros a nivel individual.

También están los que llegaron por inactividad o que previo a jugar en Veracruz no tenían equipo, como Carlos Salcido, Juan Carlos Mosqueda, entre otros, que recibieron la oportunidad de la directiva del equipo ante su necesidad de reforzar el plantel.

El último rubro responde a los jugadores que pasaron más tiempo lesionados que en la cancha defendiendo la playera de Tiburones, como los de Cristian Erbes, Matías Cahais, Lautaro Rinaldi.

Los 10 fichajes que fracasaron en Veracruz

1. sosthenes josé santos

País: Brasil

Posición: Delantero

Estatus de transferencia: Libre

Delantero brasileño de 31 años que llegó para el Torneo Clausura 2018 en la jornada cuatro del equipo. No disputó partidos en Liga MX. Su estancia en Veracruz duró seis meses y participó 22 minutos en un partido de Copa MX y tres partidos con el equipo Sub 20 de Tiburones.

2. Lautaro Rinaldi

País: Argentina

Posición: Delantero

Estatus de transferencia: Libre

En septiembre del 2018, Rinaldi posó con la playera de Veracruz en el aeropuerto de la ciudad, pero después de un mes de entrenar con sus compañeros, el técnico de aquel torneo, Juvenal Olmos, confirmó que el futbolista no podía ser registrado. Lautaro fue uno de los cinco jugadores inactivos que llegaron a Tiburones, es decir, no tenían equipo y no había jugado los seis meses previos a su llegada al puerto.

3. Cristian Erbes

País: Argentina

Posición: Mediocampista

Estatus de transferencia: Libre

El mediocampista registra 45 minutos de participación con Tiburones en su único partido en la Liga MX, debido a que en aquel juego una lesión en la rodilla le impidió continuar. “No vine a cobrar lesionado”, expresó Erbes a Fidel Kuri, y así el futbolista acordó al presidente del equipo recuperarse en Argentina, sin cobrar su sueldo, hasta que regresara sano a México. Cristian regresó, pero no volvió a jugar con Tiburones y reclama un adeudo de dos meses de sueldo.

4. Víctor Perales

País: México

Posición: Defensa

Estatus transferencia: Préstamo

El defensa fue parte de la transferencia de venta de Ángel Reyna de Veracruz a Chivas. Además de los 4 millones de dólares que pagó Guadalajara, Tiburones obtuvo el préstamo por tres torneos de Víctor Perales, pero el zaguero apenas jugó 11 partidos en ese periodo, nueve de ellos en la Copa MX. Después de su paso por Veracruz, regresó a Chivas y desde el 2016 no tiene equipo.

5. José Leudo

País: Colombia

Posición: Mediocampista

Estatus transferencia: Libre

Es uno de los varios elementos de Veracruz que sólo estuvo en el equipo por un periodo de seis meses, tiempo en el que no tuvo participación con el equipo. El colombiano nunca jugó un partido oficial con Tiburones y fue parte de una lista de 11 jugadores que en el Clausura 2017 fueron separados por bajo rendimiento. A pesar de tener experiencia mundialista juvenil con su selección, no tuvo oportunidades en Veracruz.

6. Maximiliano Bajter

País: Uruguay

Posición: Delantero

Estatus transferencia: Compra

Fue de las primeras compras que realizó Fidel Kuri tras el regreso de Veracruz a Primera División, al pagar a Fénix de Uruguay una cifra cercana a los 400,000 dólares por el traspaso del atacante. Maximiliano Bajter presentó lesiones durante el Clausura 2014 que jugó para Tiburones, donde acumuló 232 minutos y dos asistencias. El club decidió prestarlo después de un torneo con el equipo.

7. Fredy Hinestroza

País: Colombia

Posición: Mediocampista

Estatus de transferencia: Libre

Veracruz en la operación de venta de Julio Furch a Santos, incluyó la transferencia de Fredy Hinestroza sin costo a Tiburones. El mediocampista jugó nueve partidos durante el primer torneo, pero al inicio del segundo, presentó una lesión y dejó de recibir su salario. Actualmente, Veracruz reclama una compensación a Santos por la lesión que presentaba el jugador al momento de la transferencia. El conflicto está en proceso de revisión.

8. Iván Santillán

País: Perú

Posición: Defensa

Estatus transferencia: Compra

Los problemas en las transferencias de jugadores han sido una constante en Veracruz. El fallido traspaso de Iván Santillán, defensa por el que Veracruz había acordado pagar 100,000 dólares por su venta. El jugador disputó tres partidos con Tiburones, pero Real Garcilaso no envió la liberación de su pase, por lo que el defensa no pudo completar su registro en México. El club peruano aumentó la cifra de traspaso y Tiburones no quiso pagar.

9. Geoffrey Acheampong

País: Ghana

Posición: Mediocampista

Estatus transferencia: Libre

El jugador de 21 años llegó a México con tres meses de inactividad, después de su última experiencia en el SC Bastia de la Segunda División de Francia. La buena noticia para Veracruz es que no significaba un costo por su transferencia, pero sólo jugó 80 minutos con la categoría Sub 20 del equipo. Al final del Torneo Apertura 2017 dejó Veracruz.

10. Juan Carlos Mosqueda

País: México

Posición: Mediocampista

Estatus transferencia: Libre

El mediocampista ya llevaba más de un año sin equipo, cuando Carlos Reinoso, entrenador de Veracruz en el Clausura 2017, lo admitió en los entrenamientos a prueba para saber si estaba en condiciones de que el club le ofreciera un contrato. El futbolista pasó tres semanas sin sueldo, y jugó nueve partidos, siete de ellos con la categoría Sub 20.

