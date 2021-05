Una flecha llena de experiencia y estilo ha aterrizado en México. Lo ha hecho a los 44 años, demostrando que la edad no es un límite para empezar una nueva aventura.

Su nombre es Fernando Rodney, campeón de una Serie Mundial (2019 con Washington Nationals) y el número 17 en la historia de las Grandes Ligas con más juegos salvados (327; es el cuatro entre los latinoamericanos), quien a partir de 2021 será jugador de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El oriundo de República Dominicana será el tercer jugador de mayor edad en la temporada de LMB, solo superado por el mexicano Walter Silva, de los Bravos de León (es mayor solo por tres meses) y por el también dominicano Bartolo Colón, quien con 47 años llega como refuerzo para los Acereros de Monclova.

Pero a diferencia de ellos, Rodney puede presumir el venir a México con el sello de campeón del mejor beisbol del mundo, algo que solo comparte con otro refuerzo: Addison Russell, ganador de la Serie Mundial 2016 con Chicago Cubs y que es nuevo jugador de Monclova.

A pesar de su extenso palmarés en las Grandes Ligas, donde también ganó el premio a Jugador del Año en la Liga Americana (2012) y tres nominaciones al All Star Game, asegura que no llega a México en plan de vacaciones. Se siente fuerte físicamente y viene a competir por el segundo título en la historia de los Toros.

“Es toda una experiencia a mis 44 años estar de pie y decir presente una vez más en una temporada. Hay pocos cambios en mí de aquel Fernando que debutó en Grandes Ligas (en 2002), es un poco más de madurez, los años llegan, tal vez ya no puedo hacer cosas con la misma intensidad pero sí con la misma capacidad mental. Me siento en la posición de hacer mi trabajo y darle un campeonato a Tijuana”, señala el pelotero en entrevista con El Economista.

Rodney describe que el beisbol es una familia y que el juego es el mismo en República Dominicana, Estados Unidos o Japón. No obstante, siempre sintió interés por llegar a México después de estar en las Grandes Ligas por el gusto a la cultura. Pero sus más de cuatro décadas de vida le otorgan un nuevo rol en Tijuana: ser el enlace de comunicación con las nuevas generaciones de peloteros.

“He estado hablando con todos los jóvenes y el staff para hacer un equipo en el que exista comunicación, tiene que haberla y estoy prestado para ayudar. Tengo las puertas abiertas siempre para estar comunicando las cosas durante el juego y afuera”.

Fernando jugó 17 temporadas en la MLB. Debutó a sus 25 años con los Detroit Tigers y después pasó por Los Ángeles Angels, Tampa Bay Rays, Seattle Mariners, Chicago Cubs, San Diego Padres, Miami Marlins, Arizona Diamondbacks, Minnesota Twins, Oakland Athletics y finalmente los Washington Nationals.

Ese andar tan nómada le valió otra marca. Aunque tardó 13 años para volver a un Clásico de Otoño de 2006 a 2019, cuando reapareció se convirtió en el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas en disputar al menos un partido de todas las rondas de postemporada tanto en la Liga Nacional como la Americana.

En el bullpen 2021 de los Toros de Tijuana solo hay un jugador con más temporadas que él en las mayores: el mexicano Óliver Pérez, quien fue anunciado como refuerzo hace unas semanas y cuenta con 19 años de trayectoria en Estados Unidos.

Una gorra diferente y exitosa

Fernando Rodney nació en el pueblo costero de Samaná, envuelto por el caribe y en donde viven poco más de 168,000 habitantes. De allí mantiene la pasión por la pesca y también su apodo: ‘La flecha’, que porta con orgullo.

“El apodo viene de Samaná, donde se pueden ver las esculturas (de flechas) en las cuevas que dejaron los indios y españoles. Lo empecé a usar cuando estaba con los Rays (2012) porque estaba buscando una imagen que me representara. La flecha es un arma letal segura y para mí el símbolo de la flecha quiere decir que el trabajo está hecho y nos podemos ir a casa”.

Es por ello que Rodney festejaba cada triunfo en Grandes Ligas simulando una flecha con sus brazos, pero también representa la garra con la que los dominicanos luchan por una oportunidad en el beisbol no solo por el deporte en sí, sino para subsistir.

“Los niños allá desde los siete años queremos ser peloteros y llevamos ya eso en la sangre, la garra para usarla como método y que nos den la oportunidad. Tenemos deseos, hambre de lograr nuestra meta y sirve para ayudar a nuestra familia”, quien llegó a ganar siete millones de dólares con los Seattle Mariners, su sueldo más alto en la MLB de acuerdo con cifras de Spotrac.

Pero, además de la flecha, hay otro símbolo importante en su vida: su gorra en posición inclinada. No se trata de imitar a un cantante de rap, este gesto lo hace en honor a su padre, quien falleció unos días antes de su debut en las Grandes Ligas: “Mi padre, cuando íbamos a la agricultura a limpiar el conuco (una parcela destinada al cultivo), iba rotando su gorra según el sol también lo hacía y yo me quedaba observando. La gorra doblada es tributo a mi padre y sé que él me está escuchando”, le cuenta a este diario.

Rodney no solo tiene el cartel como uno de los lanzadores más exitosos en la historia de Las Mayores, sino que también ahora está del otro lado de la moneda, pues tiene dos hijas y cuatro hijos, dos de ellos ya metidos en el beisbol.

Los Toros de Tijuana debutarán en la LMB el viernes 21 de mayo visitando a los Tecolotes de Dos Laredos. Están conscientes de que son favoritos no solo por la incorporación de Rodney y de Óliver Pérez, sino también de su entrenador Omar Vizquel y de otros jugadores como Yangervis Solarte, Johnny Davis y Peter O’Brien.

“Somos considerados favoritos, hay que inyectarle pasión y energía al juego, confiamos en que sabemos hacer lo que se necesita para obtener un campeonato. Hay sitios que hasta el momento son una incógnita. Todo se decidirá horas antes del inicio”, señaló el venezolano Vizquel.

