La baja asistencia a los estadios golpea las cifras de la Copa MX, que durante la fase regular del Clausura 2019 registró una asistencia promedio de 7,776 personas por encuentro. La cifra representa el registro más bajo de la competencia en las últimas cinco ediciones.

Sin embargo, la oportunidad para mejorar el panorama de asistencia llega a partir de octavos y hasta la final. En las series de eliminación directa, el número de aficionados en los estadios crece hasta en 80 por ciento.

Los factores que ayudan a incrementar la asistencia son variables, por ejemplo, los partidos considerados clásicos en etapas finales (América vs Chivas; América vs Cruz Azul y Guadalajara vs Atlas); también la afición de los equipos regiomontanos mantiene una rivalidad en la grada, llevando el mayor número de aficionados durante los partidos de copa como símbolo de fidelidad a sus equipos, incluso en un torneo que no otorga retribución alguna, premio económico o deportivo.

Los números de los últimos cinco torneos indican que la media de asistencia de la Copa MX a partir de octavos de final se encuentra en un rango de 12,254, como mínimo, hasta 22,755 seguidores, como máximo de personas en partidos de octavos de final.

El porcentaje de crecimiento se mantiene en las siguientes fases, aunque a una tasa de entre 5 y 20%, según la capacidad del estadio de la final.

Datos obtenidos por El Economista indican que el costo de operación de un partido de Copa MX se ubica entre 400,000 y 600,000 pesos, según la capacidad y logística de cada estadio.

Para alcanzar un punto de equilibrio entre los ingresos y gastos de un partido de Copa MX, los equipos deben vender al menos 9,000 entradas por partido. Esa cifra sólo la alcanzan si califican a etapas finales o si reciben la visita de equipos de convocatoria nacional, como América, Cruz Azul, Guadalajara y Pumas.

El torneo de Copa MX del Apertura 2017 se mantiene como el que más aficionados convocó a los estadios, ya que durante la fase regular se alcanzó un promedio de 12,271 personas por juego. Posteriormente, para la fase de octavos de final, el flujo de aficionados aumentó 85%, para una media de 22,755 personas por partido, el registró más alto de asistencia promedio de la competencia.

El clásico entre América vs Chivas y la visita de Diego Armando Maradona con Dorados a Ciudad Universitaria para enfrentar a Pumas son los enfrentamientos que destacan de la edición del Clausura 2019 y que pueden registrar alta asistencia a los encuentros dentro de los parámetros de la Copa MX, para equipos que durante la fase de grupos registraron un promedio de 6,066 aficionados por partido en el caso del Club Universidad, mientras que para América la media de asistencia apenas llegó a 9,138 personas.