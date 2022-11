España, la Selección que no se conforma

Ser líder de grupo con la mejor diferencia de goles respecto a todos los equipos del Mundial de Qatar, no sabe igual si se sostiene de un empate. España se mantuvo invicto al igualar 1-1 ante Alemania en su segundo partido de la competencia, pero a criterio del entrenador Luis Enrique, pudieron vencerlos, pues los germanos venían adoloridos de la derrota ante Japón.

"Tengo una sensación extraña, cuando puedes ganar a Alemania y no lo consigues. Al final (...) te quedas un poco triste, pero estamos en lo alto de la clasificación. Es un poco decepción, pero si somos honestos hemos podido perder el partido. El resultado es justo. Para mí la jugada clave es la acción de Marco, le ha botado un poco antes de golpear. Si hacemos el segundo gol. Pero Alemania es una potencia y nadie se atreve a descartar a los germanos".

España es parte de la élite goleadora del Mundial de Qatar, etiqueta que también consiguió Inglaterra (6), Francia y Croacia (4). El 7-0 que entristeció a Costa Rica, convirtió a los españoles en serios candidatos al título, el segundo que entraría en su vitrina donde ya está la Copa del 2010.

La juventud es el motor de la actual Selección. De los 26 jugadores convocados, ocho tienen menos de 23 años, y la edad promedio del equipo es de 26. La Roja está entre las cinco selecciones más jóvenes que disputan el Mundial de la sede árabe.

“Hay un carácter que muchas veces sale por encima de la técnica o la táctica. Cuando España ganó el Mundial no era la mejor selección española, ni de todos los tiempos, pero fue la que ganó un Mundial, porque se encontró con algo que no tenía y fue creciendo conforme iba a avanzando sin que lo esperase. Creo que podemos tener ese plus que no tienen los equipos favoritos, pero si combinas la calidad de los jugadores con el ‘arrojo’ puede dar buenos resultados”, dijo a El Economista, Carlos Mouriño Presidente del Celta de Vigo, club de La Liga.

El delantero Álvaro Morata de 30 años marcó el gol ante los germanos al minuto 62, que fue su segundo tanto en Qatar. Morata es el sexto máximo goleador de la historia de la selección española y está entre los diez mejores arietes de su país. Acumula ocho goles con La Roja en fases finales de Eurocopa y Copa del Mundo, cifra que superan David Villa (13) y Fernando Torres (9).

“Álvaro está en un momento espectacular en cuanto a forma, está fresco, fluido. Ha marcado dos goles en dos ratos y es un jugador que nos aporta mucho. Y podría hablar de más jugadores", dijo el entrenador Luis Enrique tras el partido ante Alemania.

España hoy, es la séptima selección del ranking FIFA y lo demuestra, pues no ha perdido un partido en una fase final de Eurocopa o Copa del Mundo desde el 27 de junio de 2016 (2-0 contra Italia). Lleva 12 consecutivos sin caer (4 victorias y 8 empates) desde entonces y ha igualado la mejor racha de su historia, de acuerdo a datos de Alexis, MisterChip, especialista en futbol internacional.

El siguiente rival de España es Japón, para ello, el entrenador de España analizó qué deben mejorar.

"Nos ha faltado finura y frescura durante todo el partido (ante Alemania), La segunda parte ha sido un poco más espesa y cuando nos hemos adelantado nos hemos metido en el juego de Alemania, a idas y vueltas. No hemos estado precisos. Nos ha faltado un poco de poso, de tranquilidad, porque somos buenos a lo que jugamos. Pero somos líderes en el grupo (E) de la muerte. Somos líderes, nos puede valer el empate, pero el objetivo es ganar a Japón".

marisol.rojas@eleconomista.mx