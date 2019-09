Los Cowboys de Dallas y Ezekiel Elliott llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato de 90 millones de dólares por seis años que le harán el jugador de su posición mejor pagado en la NFL.

El acuerdo fue finalizado la mañana del primer entrenamiento pleno del equipo, de cara al arranque de la temporada el domingo contra los Giants de Nueva York.

Elliott recibirá 50 millones garantizados. El promedio de 15 millones por año en la extensión supera los 14.4 millones del contrato de Todd Gurley con los Rams de Los Ángeles el año pasado.

“La mayoría de estos equipos ganan Super Bowls sin apresurarse.

“En segundo lugar, hemos tenido (a Elliott) tres o cuatro años y todavía no lo hemos ganado. Así que tenemos que darnos cuenta de que obviamente él no es el ingrediente que lo ganará”, dijo el dueño de los Cowboys el mes pasado, durante una entrevista con The Fan en Dallas.

Unas horas antes de que fuera anunciado su contrato, el jugador declaraba sobre su lesión que lo alejó del emparrillado en la temporada 2017.

“Aprendí que soy mentalmente fuerte. Definitivamente es una de las cosas más difíciles por las que he pasado”.

Elliott lideró la NFL en yardas por tierra hace una temporada y ahora es el mejor entre los corredores en todos los números de contrato mencionados anteriormente: el valor total más alto, el valor anual promedio más alto y la mayor cantidad de dinero garantizado.

El impasse de 41 días entre Dallas y Elliot se produjo con el equipo teniendo grandes expectativas luego de su primera victoria en los Playoffs con Elliott y el quarterback Dak Prescott. Los dos han ganado dos títulos de la división este de la Conferencia Nacional en tres campañas juntos.

Aunque Prescott y el wide receiver Amari Cooper buscan contratos extendidos en el último año de sus acuerdos de novatos, llegar a un acuerdo con Elliot resuelve el asunto más importante para los Cowboys en sus aspiraciones de rebasar la ronda divisional por primera vez desde 1995, cuando ganaron el último de los cinco Super Bowls de la franquicia.

Horas después de firmar el acuerdo, Zeke entrenó con los Cowboys de cara al juego del domingo.